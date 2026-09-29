20 anos do voo Gol 1907: tragédia redefiniu a segurança aérea no Brasil

Nesta terça-feira, 29 de setembro de 2026, completam-se 20 anos do acidente com o voo Gol 1907, uma das maiores tragédias da aviação brasileira. A colisão de um Boeing 737 com um jato executivo Legacy 600 sobre a Floresta Amazônica, que resultou na morte de 154 pessoas, não foi fruto de um único erro, mas de uma trágica sequência de falhas humanas, operacionais e de comunicação que expuseram vulnerabilidades no controle do espaço aéreo.

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A investigação revelou uma cadeia de eventos que começou muito antes do impacto. Os pilotos norte-americanos Joe Lepore e Jan Paladino, que comandavam o jato Legacy 600, receberam o plano de voo pouco antes da decolagem em São José dos Campos (SP) com destino aos Estados Unidos, com escala prevista em Manaus. Era o primeiro voo da dupla no comando daquela aeronave específica, e a falta de uma checagem presencial completa do plano de voo comprometeu a compreensão sobre as trocas de altitude obrigatórias na rota.

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A sequência de falhas que levou à colisão

A autorização de voo liberou o jato para manter 37 mil pés (FL 370) até Brasília, mas falhou em reforçar as mudanças de nível obrigatórias após esse ponto. Com a instrução ambígua, os pilotos assumiram que poderiam seguir na mesma altitude durante todo o trajeto. Após cruzar a capital federal, o Legacy permaneceu no FL370, uma altitude que, naquela aerovia, era designada apenas para tráfego no sentido oposto, criando uma rota de colisão direta.

O ponto crucial ocorreu quando o transponder do Legacy foi desligado involuntariamente. Este equipamento informa a posição e a altitude da aeronave para os radares e para os sistemas anticolisão de outros aviões. Sem o sinal, o controle de tráfego aéreo perdeu a leitura exata da altitude do jato, e o sistema anticolisão (TCAS) de ambas as aeronaves ficou inoperante, eliminando qualquer chance de alerta.

Durante quase uma hora, as tentativas de contato dos controladores com a tripulação do Legacy falharam. Enquanto isso, o Boeing 737 da Gol, que partiu de Manaus com destino ao Rio de Janeiro e escala em Brasília, voava em sentido contrário na mesma aerovia, cumprindo rigorosamente a altitude autorizada de 37 mil pés.

Por volta das 16h55, horário de Brasília, os dois aviões colidiram. A ponta da asa do Legacy atingiu a asa do Boeing, que perdeu o controle, se despedaçou no ar e caiu na mata fechada, sem deixar sobreviventes. Apesar dos danos severos, o jato executivo, com seus sete ocupantes (dois pilotos e cinco passageiros), conseguiu realizar um pouso de emergência em uma base aérea no Pará.

O jato executivo Legacy 600, matrícula N600XL, parte da trágica sequência de falhas que culminou no acidente com o voo Gol 1907Reuters

As lições e mudanças na aviação

A tragédia impulsionou uma profunda reestruturação na segurança aérea do país. As investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) levaram à implementação de mudanças imediatas e duradouras.

Uma das principais medidas foi a criação do Ponto Limite de Autorização (PLA). A regra determina que o controle aéreo só pode autorizar um voo até um ponto intermediário da rota se a coordenação completa com os setores seguintes não for possível, evitando ambiguidades.

Os sistemas de radar também foram aprimorados para exibir de forma clara até onde a autorização de altitude de uma aeronave é válida. Além disso, a fraseologia usada na comunicação entre pilotos e controladores foi padronizada para seguir regras internacionais mais rígidas, buscando eliminar qualquer chance de mal-entendido.

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A rede de vigilância foi modernizada com a aceleração da tecnologia ADS-B, que garante um rastreamento mais preciso e contínuo. O próprio CENIPA teve seu papel fortalecido como órgão independente, com foco total na prevenção e na identificação de fatores sistêmicos que possam levar a novos acidentes.