Filmes e Séries
Johnny Depp protagoniza “Ebenezer e os Fantasmas do Natal”, novo filme de Ti West
-
O roteiro preserva a premissa central da obra de Dickens, que acompanha a história de Ebenezer Scrooge, um homem rico e avarento que passa a noite de Natal sozinho e recebe visitas inesperadas. A partir desses encontros, ele é obrigado a encarar as consequências de suas escolhas e a refletir sobre a maneira como trata as pessoas ao seu redor. Foto: Reprodução Youtube
-
A direção de Ti West dará mais destaque aos elementos sobrenaturais presentes na narrativa. Conhecido por trabalhos ligados ao terror, o cineasta leva para a adaptação uma atmosfera mais sombria e intensa, o que diferencia a produção de outras versões cinematográficas do clássico natalino. Foto: Reprodução Youtube
-
Também fazem parte do elenco do filme Rupert Grint, intérprete de Rony Weasley nos filmes de "Harry Potter"; Daisy Ridley, conhecida por interpretar Rey Skywalker em "Star Wars"; Sam Claflin, de "Como Eu Era Antes de Você" e "Daisy Jones and The Six"; Andrea Riseborough; e Tramell Tillman. Foto: Reprodução Youtube
-
Ian McKellen, conhecido por interpretar Gandalf na trilogia "O Senhor dos Anéis" e Magneto nos filmes da franquia "X-Men", também está no elenco. No filme, ele interpreta Jacob Marley, antigo parceiro de negócios de Scrooge, que surge como fantasma para visitar o protagonista. Foto: Wikimedia Commons / Southbanksteve
-
-
Os espíritos do Natal também aparecem para o personagem de Depp ao longo da noite. Cada uma dessas visitas leva Scrooge a rever decisões tomadas durante a vida e a encarar as consequências de suas escolhas. Diante da possibilidade de um destino solitário, ele precisa decidir se ainda há tempo para mudar a pessoa que se tornou. Foto: Wikimedia Commons / Kevin Paul
-
O projeto marca a primeira colaboração de Depp com Ti West. O ator, por sua vez, tinha uma parceria de longa data com Tim Burton, com quem trabalhou em oito filmes, incluindo "Edward Mãos de Tesoura", "A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça", "A Noiva Cadáver" e "Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet". Foto: Divulgação
-
Depp é conhecido por interpretar o pirata Jack Sparrow na franquia "Piratas do Caribe", iniciada em 2003 com "A Maldição do Pérola Negra". O ator esteve à frente dos cinco filmes da série, que incluem "O Baú da Morte", "No Fim do Mundo", "Navegando em Águas Misteriosas" e "A Vingança de Salazar". Foto: Divulgação
-