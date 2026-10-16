Mulher que jogou ácido em ex passa por audiência de custódia e é liberada

A jovem que jogou ácido e esfaqueou o pescoço do ex-companheiro, Victor Gabriel, de 24, passou por audiência de custódia e foi liberada, nessa quinta-feira (15/10). A jovem Lorena Cristina, também 24 anos, havia sido presa em flagrante e levada ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A briga entre os dois foi em um sítio em Caeté, na Grande Belo Horizonte, na manhã de quarta (14/10).

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A medida foi tomada pela 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caeté, pelo juiz Douglas Silva Dias.

Na decisão foi indicado que, neste momento processual, “elementos concretos nos autos capazes de demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão sejam insuficientes para garantir a integridade física da vítima”.

O juiz decidiu que a jovem deve manter uma distância de 300 metros do ex-companheiro e que não deve tentar nenhum tipo de contato, seja telefônico, visitas ou e-mail.

Lorena também deve manter a mesma distância da filha, porém o acesso a comunicação permanece permitido - ligações por voz ou chamadas de vídeo. A decisão que prevê o distanciamento entre elas será novamente avaliada em 30 dias.

A jovem deve manter o contato com as equipes médicas do Caps e iniciar o acompanhamento psiquiátrico na unidade.

O que aconteceu?

Na manhã de quarta, a mulher foi ao sítio onde estava o ex-companheiro, jogou ácido e o esfaqueou no pescoço. Os relatos apontam que a briga teria sido motivada por uma disputa pela guarda da filha.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem estava no local quando a mulher chegou procurando a filha do casal, de 2 anos e 3 meses. Ao saber que a criança estava sob os cuidados do avô paterno, e não do pai, a mulher ficou indignada e agrediu o ex-companheiro.

Em seguida, pegou uma faca de cozinha e foi atrás dele, que fugiu em direção à piscina. A mulher atingiu a vítima no pescoço. Um amigo do homem interveio e tomou a faca dela.

Após a agressão, o homem procurou a PMMG e foi encaminhado à Santa Casa de Caeté. Depois de receber alta, voltou ao sítio acompanhado pelos policiais.

No local, a mulher confirmou que agrediu o ex-companheiro por ter ficado indignada ao saber que a filha estava sob os cuidados de outra pessoa, e não do pai. Ela foi detida e levada ao Centro de Atenção Psicossocial, onde passou por consulta psiquiátrica.

O homem também procurou o Conselho Tutelar para denunciar o caso. O órgão já tinha conhecimento de discussões entre o casal relacionadas à guarda da criança.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria