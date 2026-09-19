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DISCUSSÃO POR CIÚMES

Mulher é presa ao confessar ter matado marido com facada no peito

Caso ocorreu em Araguari, no Triângulo Mineiro. Autora do crime alegou ser vítima de violência doméstica e que revidou as agressões do marido

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/09/2026 21:59

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PM atira e mata suspeito em bar no Barreiro após ameaça à família
Aos policiais, autora confessou o crime e relatou ter sido vítima de violência doméstica crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher, de 20 anos, foi presa em flagrante em Araguari, no Triângulo Mineiro, depois de confessar ter matado o marido, de 28, com uma facada no peito, na madrugada deste sábado (19/9). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a jovem relatou ser vítima de violência doméstica frequentemente e que o crime ocorreu durante uma discussão entre o casal por causa de ciúmes.

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Conforme relatado aos policiais, a mulher foi agredida e xingada durante uma discussão dentro de casa, no Bairro Palmeiras do Império. Ela contou, ainda, que o marido a ameaçou de morte. Em determinado momento da briga, quando ele bateu nela novamente, a mulher o golpeou com uma faca no peito.

Assustada, ela contou aos militares que jogou a faca em um terreno nos fundos da casa e pediu aos vizinhos que acionassem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os policiais chegaram ao local, a morte já havia sido constatada pelo Samu.

Questionada pelos policiais, ela informou que apesar de ter sido agredida outras vezes, ela nunca formalizou denúncia ou registrou ocorrência contra o companheiro.

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A Polícia Civil (PC) foi acionada e realizou a perícia do local, mas a faca usada no crime não foi encontrada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Já a mulher foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari e encaminhada à delegacia.

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