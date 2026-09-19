Mulher é presa ao confessar ter matado marido com facada no peito
Caso ocorreu em Araguari, no Triângulo Mineiro. Autora do crime alegou ser vítima de violência doméstica e que revidou as agressões do marido
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Uma mulher, de 20 anos, foi presa em flagrante em Araguari, no Triângulo Mineiro, depois de confessar ter matado o marido, de 28, com uma facada no peito, na madrugada deste sábado (19/9). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a jovem relatou ser vítima de violência doméstica frequentemente e que o crime ocorreu durante uma discussão entre o casal por causa de ciúmes.
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Conforme relatado aos policiais, a mulher foi agredida e xingada durante uma discussão dentro de casa, no Bairro Palmeiras do Império. Ela contou, ainda, que o marido a ameaçou de morte. Em determinado momento da briga, quando ele bateu nela novamente, a mulher o golpeou com uma faca no peito.
Assustada, ela contou aos militares que jogou a faca em um terreno nos fundos da casa e pediu aos vizinhos que acionassem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os policiais chegaram ao local, a morte já havia sido constatada pelo Samu.
Questionada pelos policiais, ela informou que apesar de ter sido agredida outras vezes, ela nunca formalizou denúncia ou registrou ocorrência contra o companheiro.
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A Polícia Civil (PC) foi acionada e realizou a perícia do local, mas a faca usada no crime não foi encontrada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Já a mulher foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari e encaminhada à delegacia.