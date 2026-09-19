Mulher é presa ao confessar ter matado marido com facada no peito

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher, de 20 anos, foi presa em flagrante em Araguari, no Triângulo Mineiro, depois de confessar ter matado o marido, de 28, com uma facada no peito, na madrugada deste sábado (19/9). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a jovem relatou ser vítima de violência doméstica frequentemente e que o crime ocorreu durante uma discussão entre o casal por causa de ciúmes.

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Conforme relatado aos policiais, a mulher foi agredida e xingada durante uma discussão dentro de casa, no Bairro Palmeiras do Império. Ela contou, ainda, que o marido a ameaçou de morte. Em determinado momento da briga, quando ele bateu nela novamente, a mulher o golpeou com uma faca no peito.

Assustada, ela contou aos militares que jogou a faca em um terreno nos fundos da casa e pediu aos vizinhos que acionassem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os policiais chegaram ao local, a morte já havia sido constatada pelo Samu.

Questionada pelos policiais, ela informou que apesar de ter sido agredida outras vezes, ela nunca formalizou denúncia ou registrou ocorrência contra o companheiro.

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A Polícia Civil (PC) foi acionada e realizou a perícia do local, mas a faca usada no crime não foi encontrada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Já a mulher foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari e encaminhada à delegacia.