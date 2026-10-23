O custo invisível da folha de pagamento: onde as empresas perdem dinheiro

Reduzir custos sem comprometer a produtividade é um dos grandes desafios dos empresários brasileiros. Mas, enquanto muitas empresas revisam contratos, fornecedores e despesas operacionais, uma oportunidade de economia pode estar passando despercebida: a forma como remuneram e premiam seus funcionários.

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Comissões, bônus e gratificações fazem parte da realidade de muitos negócios. O problema surge quando esses pagamentos são realizados sem planejamento, critérios bem definidos ou conhecimento das regras trabalhistas. Dependendo da modalidade adotada, o que deveria ser um incentivo pode acabar aumentando os encargos da folha e gerando passivos jurídicos.

E o desafio vai além das despesas. Segundo um levantamento da FGV IBRE, divulgado em janeiro de 2026, 62,3% das empresas brasileiras consultadas enfrentavam dificuldades para contratar ou reter profissionais no fim de 2025.

Entre as estratégias adotadas pelas organizações com esse problema, estavam o investimento em capacitação interna (43,4%) e a oferta de mais benefícios ou incentivos (36,2%).

O cenário coloca os empresários diante de uma questão: como manter profissionais motivados, melhorar os resultados e controlar os custos ao mesmo tempo?

O risco de pagar mais e gastar ainda mais

Uma prática comum nas empresas é oferecer bonificações financeiras para incentivar metas e recompensar resultados. Entretanto, nem todo pagamento adicional possui o mesmo tratamento na legislação.

Comissões, por exemplo, integram o salário e estão sujeitas aos respectivos encargos. Já os prêmios, quando atendem às condições estabelecidas no artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), podem ser concedidos sem integrar a remuneração do empregado ou a base de cálculo dos encargos trabalhistas e previdenciários.

A possibilidade foi expressamente prevista pela Reforma Trabalhista de 2017, por meio da Lei nº 13.467. O texto considera como prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador, em bens, serviços ou dinheiro, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado.

Na prática, a legislação abre espaço para reconhecer resultados excepcionais sem necessariamente aumentar os custos da folha. Porém, o enquadramento depende da natureza do pagamento e do cumprimento das exigências legais.

Para Viviane Guimarães, diretora da Incentive, empresa com mais de 40 anos de experiência em soluções de premiação corporativa, a falta de conhecimento sobre essas diferenças pode comprometer o planejamento financeiro dos negócios.

"Muitos empresários já entendem a importância de incentivar suas equipes, mas ainda fazem isso de maneira informal. Quando a premiação não é estruturada corretamente, a empresa pode acabar gastando mais do que deveria e assumindo riscos que poderiam ser evitados."

Como evitar que a premiação se transforme em uma ação trabalhista?

O principal atrativo da premiação está na possibilidade de reconhecer desempenhos superiores sem acrescentar encargos trabalhistas e previdenciários à folha, desde que a verba esteja corretamente caracterizada.

Mas há cuidados importantes. A empresa precisa definir e documentar o desempenho normalmente esperado, demonstrar quais resultados justificaram a premiação e preservar as condições legais que diferenciam o prêmio de uma parcela salarial.

"A ausência de critérios claros e objetivos, associada à ausência de publicidade e a forma de se realizar o pagamento, incide em um risco emergencial à empresa, podendo ser descaracterizada a verba destinada à premiação e benefícios para verbas de natureza salarial, trazendo riscos jurídicos e consequências financeiras para a empresa", afirma Carla Azevedo Ortiz, advogada da Incentive.

A especialista destaca que a legislação admite prêmios habituais, mas exige que estejam vinculados a desempenho superior ao esperado. Além disso, as empresas devem manter registros capazes de demonstrar a origem, a justificativa e as condições de cada pagamento.

"A adoção de políticas bem estruturadas e a escolha na empresa de marketing de incentivo são essenciais para evitar problemas e reforça o papel estratégico do pagamento de prêmios ou benefícios como um instrumento de valorização dos colaboradores", complementa Carla.

Reconhecer funcionários também pode melhorar a produtividade

Além da preocupação com os encargos, existe outro custo que nem sempre aparece de forma clara nos relatórios financeiros: o impacto de equipes desmotivadas e da perda de bons profissionais.

Um estudo da Gallup em parceria com a Workhuman, que acompanhou mais de 3,4 mil trabalhadores entre 2022 e 2024, identificou que funcionários que recebiam reconhecimento de alta qualidade apresentaram probabilidade 45% menor de deixar a organização ao longo de dois anos, em comparação com aqueles que não recebiam o mesmo nível de reconhecimento.

O dado reforça a importância de tratar a valorização profissional como parte da estratégia de negócios, e não apenas como uma despesa adicional. Mas reconhecer não significa necessariamente aumentar o salário.

Campanhas de incentivo, ações de valorização e programas de recompensas podem complementar a remuneração tradicional e contribuir para o engajamento das equipes.

Ana Piacente, coordenadora de marketing da Incentive, afirma que campanhas de endomarketing que oferecem flexibilidade, como cartões pré-pagos e plataformas de pontos, são excelentes para engajar colaboradores. "Quanto mais flexíveis são os prêmios, mais satisfeitos ficam os colaboradores. Enquanto alguns preferem usar o valor para complementar a renda mensal, outros preferem destiná-lo a compras, viagens, jantares e experiências pessoais", afirma a coordenadora.

Menos encargos, mais economia: quanto custa realmente premiar um funcionário?

Um bônus de R$ 1.000 pago na folha salarial pode custar consideravelmente mais para a empresa. Isso porque, além do valor destinado ao colaborador, podem incidir contribuições previdenciárias, FGTS e outros encargos trabalhistas. Em uma empresa sujeita à contribuição previdenciária patronal de 20% e ao recolhimento de 8% de FGTS, um bônus salarial de R$ 1.000 pode representar, inicialmente, um desembolso de R$ 1.280, sem considerar outras contribuições e reflexos trabalhistas.

Já quando o pagamento se caracteriza legalmente como prêmio por desempenho superior ao esperado, o artigo 457 da CLT prevê que o valor não integra a remuneração nem constitui base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários.

Nesse exemplo, a diferença inicial pode chegar a R$ 280 a cada R$ 1.000 concedidos. Em uma campanha de R$ 100 mil, são R$ 28 mil em encargos que deixam de incidir, considerando as mesmas alíquotas da simulação.

Mas a eficiência financeira pode ir além da folha de pagamento.

Empresas que contratam serviços especializados de marketing de incentivo, como os oferecidos pela Incentive, contam com a emissão de nota fiscal referente à prestação dos serviços. Para negócios tributados pelo Lucro Real, essas despesas podem ser dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.

A dedução pode reduzir a base de cálculo dos tributos, gerando uma economia adicional sobre os gastos elegíveis.

Para Viviane Guimarães, diretora da Incentive, compreender essas diferenças é fundamental para o planejamento financeiro das empresas.

Mais do que incentivar resultados, estruturar corretamente as campanhas e seus pagamentos permite ao empresário melhorar o controle das despesas, avaliar oportunidades de eficiência tributária e evitar custos desnecessários.

Afinal, economizar não significa necessariamente premiar menos, mas reconhecer resultados com planejamento, documentação e segurança.

O desafio não é apenas gastar menos, mas investir melhor

Com a necessidade constante de controlar despesas e manter equipes produtivas, empresários precisam olhar com mais atenção para a forma como distribuem incentivos e reconhecem resultados.

A diferença entre um pagamento informal e uma premiação estruturada pode estar não apenas nos custos, mas também na segurança jurídica, no engajamento e na capacidade de acompanhar o retorno das ações.

Nesse cenário, oportunidades de economia não estão necessariamente em reduzir investimentos nas pessoas, mas em encontrar formas mais eficientes e seguras de valorizá-las.

Afinal, para uma empresa crescer de maneira sustentável, tão importante quanto aumentar o faturamento é saber onde está gastando, quais riscos está assumindo e como transformar cada investimento em resultado.

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