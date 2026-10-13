Data Science Summit destaca IA nos negócios

Nos últimos anos, falar sobre inteligência artificial significou discutir possibilidades, tendências e o que a tecnologia poderia entregar no futuro. Esse cenário mudou. A IA já está dentro das empresas, executando tarefas, apoiando decisões, automatizando processos, identificando fraudes, aumentando a produtividade e criando novas formas de relacionamento com clientes. A pergunta agora deixou de ser “o que a inteligência artificial será capaz de fazer?” e passou a ser “como colocar a IA para funcionar de verdade?”.

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É justamente essa mudança de perspectiva que estará no centro da 5ª edição do Data Science Summit Brasil (DSSBR 2026), de 27 a 29 de outubro, no Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em Curitiba. Com o conceito “For & by the AI industry”, o evento mostrará o que acontece quando a inteligência artificial deixa o campo das possibilidades e passa a fazer parte da operação das empresas, com aplicações concretas, resultados mensuráveis e desafios reais de implementação.

A edição de 2026 terá 80 sessões, mais de 50 palestrantes e representantes de mais de 40 empresas, distribuídos em três trilhas simultâneas. A programação foi estruturada para apresentar cases, aplicações e experiências de diferentes segmentos, conectando a inteligência artificial a questões como produtividade, conversão, prevenção a fraudes, eficiência, experiência do cliente e retorno sobre investimentos.

“A IA está saindo do hype e entrando na produção. O DSSBR vai mostrar o que acontece quando a inteligência artificial deixa o laboratório, o piloto e o chatbot e passa a operar de verdade dentro das empresas”, afirma Alessandro Binhara, organizador do evento, promovido desde 2018. “O conteúdo terá como foco mostrar às empresas como se preparar para uma economia cada vez mais orientada pela IA”, resume.

Tecnologias na prática

A proposta desta edição acompanha uma mudança no próprio estágio de adoção da tecnologia pelas empresas e organizações públicas. Depois da fase de experimentação e da popularização da IA generativa, as marcas começam a incorporar a inteligência artificial a processos mais estratégicos e críticos, como agentes autônomos, arquitetura de dados, governança, segurança, infraestrutura e novos modelos de trabalho.

A chamada IA agêntica será um dos temas abordados no evento. Diferentemente dos chatbots tradicionais, os agentes de inteligência artificial podem ser integrados a fluxos de trabalho para executar tarefas e determinadas ações dentro de processos previamente definidos. Outro foco será o retorno efetivo dos investimentos em IA. Quanto uma aplicação consegue economizar? Em que medida aumenta a produtividade ou a conversão? Como pode contribuir para reduzir fraudes? Ela elimina realmente empregos? Que infraestrutura é necessária para que um projeto deixe de ser piloto e passe a atender milhares ou milhões de usuários?



Entre os keynotes está Alex Assis, fundador e CTO da KXC Tecnologia, que falará sobre infraestrutura de dados para inteligência artificial e o papel de uma arquitetura sólida, segura e governada para sustentar projetos em escala. E Eder Balbino, CEO da Gaio DataOS, que trará uma discussão sobre o conceito de AI-Native e as transformações provocadas por agentes autônomos, robótica e novos modelos de trabalho.

A programação reúne ainda especialistas de grandes multinacionais como Microsoft, Oracle, Databricks, Castrolanda e HYPAQ Quantum, apresentando seus cases. Os conteúdos passam por IA generativa, agentes autônomos, automação, AI-Native, engenharia e arquitetura de dados, Big Data, governança, segurança, cloud, produtividade e tomada de decisão, além da integração entre inteligência artificial e computação quântica. Além do conteúdo técnico, o DSSBR 2026 terá Rodadas de Negócios, aproximando empresas de patrocinadores, grandes empresas de tecnologia, startups, integradoras, consultorias e fornecedores de soluções.

“O debate sobre inteligência artificial precisa avançar do entusiasmo para a execução. A questão não é mais apenas saber o que a IA pode fazer, mas entender como colocá-la para funcionar de maneira segura, escalável e capaz de gerar resultados”, conclui Binhara.

Serviço:



Evento: Data Science Summit 2026 (DSSBR 2026)

Data: 27, 28 e 29 de outubro (terça, quarta e quinta-feira)

Local: Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) – Rua Emiliano Perneta, 174 – Centro – Curitiba (PR)

Ingressos: último lote à venda, a partir de R$ 1.279 (Business) e R$ 1.657 (VIP), à venda em https://dssbr.com.br/; One Day e Full Pass esgotados

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Realização: Azuris, Instituto de Engenharia do Paraná, Profissionais Consultoria e NN Consulti