Kvæfjordkake: conheça o bolo norueguês que ganhou fama de ser o melhor do mundo

Embora seja bastante associado a festas e comemorações, o Kvæfjordkake também pode ser saboreado em ocasiões mais informais, acompanhando um café da tarde ou encontros entre amigos e familiares. Presente em casas, cafés e confeitarias da Noruega, o bolo mantém viva uma tradição de quase um século. Foto: Imagem gerada por i.a