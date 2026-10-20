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Kvæfjordkake: conheça o bolo norueguês que ganhou fama de ser o melhor do mundo
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Com camadas de massa, merengue, amêndoas e creme, a sobremesa tem uma história que remonta à década de 1930. Conheça a origem e as curiosidades dessa especialidade norueguesa. Foto: Imagem gerada por i.a
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O Kvæfjordkake surgiu na região de Kvæfjord, no norte da Noruega, e ganhou popularidade ao longo do século XX. Seu nome faz referência ao município onde a receita se tornou uma tradição da confeitaria local. Foto: BishkekRocks wikimedia commons
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A história do bolo está ligada a Hulda Ottestad, proprietária de um café na cidade norueguesa de Harstad. Na década de 1930, ela adaptou uma receita de origem dinamarquesa, que acabou se transformando no famoso Kvæfjordkake. Foto: Clemensfranz wikimedia commons
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A sobremesa também é chamada de Verdens beste, expressão norueguesa que significa “o melhor do mundo”. O apelido ganhou ainda mais força em 2002, quando o doce venceu uma votação popular para escolher o bolo nacional da Noruega. Foto: Kjetil Ree wikimedia commons
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Uma das características mais marcantes do Kvæfjordkake é a mistura de camadas macias e crocantes. A massa amanteigada recebe uma cobertura de merengue com amêndoas, enquanto o recheio cremoso equilibra os sabores. Foto: Imagem gerada por i.a
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Ao contrário de muitos bolos tradicionais, a massa e o merengue são levados ao forno juntos. Durante o cozimento, a cobertura adquire uma superfície levemente dourada, enquanto as amêndoas acrescentam sabor e crocância. Foto: Imagem gerada por i.a
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O recheio costuma combinar creme de baunilha com chantilly, formando uma mistura leve e delicada. Depois de assada e resfriada, a base é dividida em duas partes, que são sobrepostas com o creme entre elas. Foto: Imagem gerada por i.a
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O Kvæfjordkake é servido em aniversários, reuniões familiares, festas e outras celebrações na Noruega. Também aparece em cafés e confeitarias, sendo uma sobremesa bastante associada a momentos especiais. Foto: Imagem gerada por i.a
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Embora seja bastante associado a festas e comemorações, o Kvæfjordkake também pode ser saboreado em ocasiões mais informais, acompanhando um café da tarde ou encontros entre amigos e familiares. Presente em casas, cafés e confeitarias da Noruega, o bolo mantém viva uma tradição de quase um século. Foto: Imagem gerada por i.a