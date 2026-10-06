Advogado amigo de Flávio articula aprovação da anistia junto com o fim da 6×1
Willer Tomaz também tem buscado os apoios de Augusto Cury e Ronaldo Caiado à candidatura do PL no segundo turno
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Willer Tomaz virou peça-chave na eleição de Flávio Bolsonaro.
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O advogado e amigo do filho 01 de Jair Bolsonaro entrou de vez nas articulações da campanha do PL.
Tem trabalhado para tentar garantir os apoios de Augusto Cury, do Avante, e Ronaldo Caiado, do PSD, neste segundo turno.
Mas a movimentação nos bastidores de Tomaz vai além da busca por apoios e votos.
Ele sugeriu a Davi Alcolumbre que, junto com o fim da escala 6×1, paute a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023.
A tentativa de costurar esse acordo com o presidente do Senado, ainda sem desfecho, mexe em dois ponteiros ao mesmo tempo.
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De um lado, pode ofuscar o impacto político da escala 6×1, uma das bandeiras de Lula para esta etapa da eleição. De outro, uma eventual aprovação da anistia poderia dar a Alcolumbre algo que hoje parece distante: alguma esperança de reeleição à Presidência do Senado.