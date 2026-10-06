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Advogado amigo de Flávio articula aprovação da anistia junto com o fim da 6×1

Willer Tomaz também tem buscado os apoios de Augusto Cury e Ronaldo Caiado à candidatura do PL no segundo turno

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
06/10/2026 10:00

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Advogado amigo de Flávio articula aprovação da anistia junto com o fim da 6×1
Advogado amigo de Flávio articula aprovação da anistia junto com o fim da 6×1 crédito: Foto: Divulgação/Willer Tomaz Advogados Associados

Willer Tomaz virou peça-chave na eleição de Flávio Bolsonaro.

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O advogado e amigo do filho 01 de Jair Bolsonaro entrou de vez nas articulações da campanha do PL.

Tem trabalhado para tentar garantir os apoios de Augusto Cury, do Avante, e Ronaldo Caiado, do PSD, neste segundo turno.

Mas a movimentação nos bastidores de Tomaz vai além da busca por apoios e votos.

Ele sugeriu a Davi Alcolumbre que, junto com o fim da escala 6×1, paute a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023.

A tentativa de costurar esse acordo com o presidente do Senado, ainda sem desfecho, mexe em dois ponteiros ao mesmo tempo.

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De um lado, pode ofuscar o impacto político da escala 6×1, uma das bandeiras de Lula para esta etapa da eleição. De outro, uma eventual aprovação da anistia poderia dar a Alcolumbre algo que hoje parece distante: alguma esperança de reeleição à Presidência do Senado.

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