Mostra “50 Anos de Humor Gráfico” termina em 18 de outubro

A exposição gratuita “50 Anos de Humor Gráfico”, realizada pelo Instituto Totex, apresenta uma coletânea especial elaborada a partir do acervo histórico do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Trata-se de uma seleção com 200 obras, divididas em quatro grandes áreas, cujos desenhos cômicos buscam trazer, aos visitantes, risos e reflexões, contextualizando a criatividade e a técnica dos cartunistas profissionais.

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No primeiro espaço, são exibidas tirinhas e histórias em quadrinhos reunidas em tamanho ampliado. Há, logo depois, charges produzidas em mais de 20 países diferentes, trazendo a universalidade da linguagem visual ao grande público. A mostra também conta com uma área dedicada aos caricaturistas, retratando personagens importantes das últimas cinco décadas. Além disso, o passeio se completa com cartuns que compõem uma linha do tempo, refletindo visualmente acontecimentos marcantes dos últimos 50 anos.

“A criatividade dos autores, o rigor técnico na execução dos trabalhos e a importância histórica de cada obra foram os critérios principais para compor a mostra”, afirma Roberto Souza Leão, organizador do evento.

A exposição histórica “50 Anos de Humor Gráfico” tem apresentação do Shopping Penha e parceria institucional da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Piracicaba.

Serviço “50 Anos de Humor Gráfico”:





Entrada gratuita

Período da mostra: 8 de setembro a 18 de outubro de 2026

Horário: diariamente, das 10h às 22h

Classificação etária: livre

Local: Corredor Cultural do Shopping Penha

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