Virada? Para ganhar de Flávio, Lula precisa de feito que nunca ocorreu na história do segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 25 de outubro, após uma apuração acirrada. No primeiro turno, o filho de Jair Bolsonaro obteve pouco mais de 47% dos votos, enquanto o petista alcançou pouco mais de 45%.

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O resultado coloca Lula diante de um desafio jamais superado desde a redemocratização: chegar ao segundo turno em desvantagem e conseguir virar a disputa pela Presidência.

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Desde 1989, quando o Brasil adotou o sistema de dois turnos para o cargo, o candidato que terminou a primeira votação na liderança sempre manteve a vantagem. Em duas ocasiões, 1994 e 1998, Fernando Henrique Cardoso venceu já no primeiro turno.

O histórico das eleições

1989: Fernando Collor x Lula

Na primeira eleição presidencial do período, Fernando Collor liderou o primeiro turno com 30,48% dos votos, contra 17,19% de Lula. Collor confirmou a vantagem e foi eleito com 53,03%.

1994 e 1998: Vitórias de FHC

Fernando Henrique Cardoso venceu as duas eleições no primeiro turno. Em 1994, obteve 54,28% dos votos e, em 1998, garantiu a reeleição com 53,06%.

2002: Lula x José Serra

Lula chegou ao segundo turno na liderança, com 46,44% dos votos. A vantagem sobre José Serra, que teve 23,20%, foi ampliada na rodada final, e o petista venceu com 61,27%.

2006: Lula x Geraldo Alckmin

Buscando a reeleição, Lula terminou o primeiro turno com 48,61% dos votos, enquanto Geraldo Alckmin marcou 41,64%. No segundo turno, o petista foi reeleito com 60,83%.

2010: Dilma Rousseff x José Serra

Dilma Rousseff liderou a primeira votação com 46,91% dos votos. José Serra avançou com 32,61%. Na decisão, a petista foi eleita com 56,05%.

2014: Dilma Rousseff x Aécio Neves

Em nova campanha pela reeleição, Dilma obteve 41,59% dos votos no primeiro turno, seguida por Aécio Neves, com 33,55%. A petista venceu a disputa com 51,64%.

2018: Jair Bolsonaro x Fernando Haddad

Jair Bolsonaro liderou o primeiro turno com 46,03% dos votos, contra 29,28% de Fernando Haddad. Na rodada seguinte, Bolsonaro foi eleito com 55,13%.

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2022: Lula x Jair Bolsonaro

Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro teve 43,20%. No segundo turno, o petista manteve a liderança e foi eleito com 50,90%, contra 49,10% de Bolsonaro.