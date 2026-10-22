DEWA International assina 4 memorandos de entendimento com parceiros globais durante a WETEX 2026

A DEWA International assinou quatro memorandos de entendimento (MoUs) com importantes entidades globais durante a Feira de Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX 2026).

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DEWA International signs 4 MoUs with global partners during WETEX 2026 (Photo: AETOSWire)

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, Diretor Administrativo e CEO da Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) e Presidente do Conselho da DEWA International, afirmou: “Estamos comprometidos em estabelecer parcerias estratégicas com instituições internacionais de destaque, que possuem vasta experiência no desenvolvimento e implementação de projetos de energia, água e infraestrutura, ao mesmo tempo em que exploramos futuras oportunidades de colaboração em setores-chave. Por meio desses memorandos, buscamos trocar conhecimentos e experiências, além de aproveitar as melhores práticas e tecnologias avançadas. Esses esforços ajudarão a acelerar a transição para a energia limpa, aumentar a resiliência e a eficiência da infraestrutura de eletricidade e água, e expandir nossa presença nos Emirados Árabes Unidos, em toda a região do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) e nos mercados globais. Eles também apoiarão nosso crescimento sustentável, diversificarão nosso portfólio de investimentos e criarão valor a longo prazo”, disse Al Tayer.

Os MoUs foram assinados por Waleed bin Salman, Vice-Presidente Executivo de Desenvolvimento de Negócios e Excelência, e Vice-Presidente do Conselho da DEWA International.

EDF Middle East

O MoU assinado com Luc Koechlin, CEO da EDF Middle East, explora a cooperação entre a DEWA International e a francesa EDF Power Solutions nos setores de energia e energias renováveis. O acordo identifica potenciais oportunidades de investimento na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) e em mercados globais

China Energy International Group

O MoU assinado com Xin Zongyi, Vice-Presidente do China Energy International Group, explora a possibilidade de a gigante chinesa atuar como parceira em projetos de engenharia, suprimentos e construção (EPC) para grandes empreendimentos nos setores de energia, água e infraestrutura. A parceria aproveita a capacidade global da empresa na execução de projetos para apoiar a expansão do portfólio da DEWA International.

Capital Dynamics

O MoU assinado com a Capital Dynamics, sediada no Reino Unido, explora o estabelecimento de uma parceria estratégica para investir, de forma conjunta, em ativos operacionais de energia limpa na Europa, bem como a criação de um veículo de investimento voltado a futuros aportes em infraestrutura de energia limpa.

Tata Consultancy Services

O MoU assinado com Shiju Varghese, presidente para o Oriente Médio e África da Tata Consultancy Services explora o potencial da empresa como parceira de consultoria técnica para a DEWA International, abrangendo estratégia tecnológica, integração entre tecnologia da informação e tecnologia operacional (TI/TO), e soluções para a gestão de desempenho de ativos.

A WETEX 2026 coincide com a 12ª World Green Economy Summit, que será realizada nos dias 21 e 22 de outubro de 2026 no Dubai World Trade Centre.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Mosaad Saad Abdelrahman

media@dewa.gov.ae

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