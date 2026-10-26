Agir fortalece pesquisa e lança revista científica em saúde

A produção e a disseminação do conhecimento científico são fundamentais para aprimorar a assistência, qualificar a gestão e desenvolver soluções para os desafios da saúde. Nesse contexto, a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), através do Ensino Agir, fortalece sua atuação no incentivo à pesquisa com a criação de um periódico institucional que amplia as oportunidades de divulgação de estudos, experiências e práticas desenvolvidas no setor.

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A Revista de Assistência, Gestão, Inovação e Resultados em Saúde, denominada Revista Científica Agir, foi lançada neste mês de outubro, em Goiânia. A publicação é gratuita, de acesso aberto e contempla as áreas de saúde, gestão, inovação, educação e pesquisa aplicada. O periódico será um espaço de conexão entre autores, leitores, editores e instituições. O site da Revista Agir está disponível para acesso em www.revista.agirsaude.org.br

A iniciativa integra o planejamento estratégico da instituição e reforça o papel da Agir e do Ensino Agir no desenvolvimento científico e na valorização da produção técnico-científica. Conforme o diretor de Ensino e Desenvolvimento, J. Antônio Cirino, o objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento e aproximar a pesquisa dos desafios encontrados na rotina dos serviços de saúde.

“A Revista Científica é fruto do planejamento estratégico da Agir e reflete a jornada de mais de duas décadas da instituição no incentivo à ciência para a melhoria contínua do cuidado em saúde”, destacou J. Antônio Cirino.

Para o superintendente Executivo da Agir, Lucas Silva, a publicação busca democratizar o acesso ao conhecimento e reunir diferentes áreas de atuação do setor. “É uma publicação para todos, então é aberta, gratuita e com diversas áreas de conhecimento do setor da saúde”, explicou.

Pesquisa e conhecimento para transformar a saúde

Com publicação em fluxo contínuo e corpo editorial formado por profissionais experientes nas áreas de pesquisa e saúde, a Revista Científica Agir visa valorizar estudos e experiências que contribuam para a qualificação da assistência, da gestão, do ensino e da inovação.

De acordo com a coordenadora educacional da Agir, Geovana Sôffa, o periódico também busca aproximar a produção científica da realidade dos serviços, favorecendo a disseminação de práticas baseadas em evidências, a melhoria contínua dos processos e o desenvolvimento de soluções aplicáveis ao cuidado em saúde. “A proposta é valorizar estudos, experiências e práticas que contribuam para a qualificação da assistência, da gestão, do ensino, da pesquisa e da inovação em saúde”, ressaltou.

7ª Jornada Científica Agir

O lançamento da revista ocorreu durante a abertura da 7ª Jornada Científica Agir e o do 2º Congresso de Envelhecimento Saudável, realizada no dia 7 de outubro, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), com transmissão online ao vivo.

O evento abordou o tema “Genética, Longevidade e o Futuro da Gestão em Saúde”, reunindo profissionais da assistência, gestores, pesquisadores, docentes, residentes e estudantes em uma programação voltada à produção e disseminação do conhecimento aplicado à saúde. A programação do evento contou com painel para discutir o tema, premiação dos trabalhos inscritos, além da palestra magna da do médico neurologista, Pós-PhD em Harvard, autor dos livros “Medicina do Amanhã” e do recém-lançado “Cérebros Quebrados”, Dr. Pedro Schestatsky.

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Ao promover um ambiente voltado à produção científica, a Agir fortalece a integração entre assistência, gestão, ensino e pesquisa, promovendo a inovação e a produção de conhecimento necessários para enfrentar os desafios da saúde.