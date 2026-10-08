Cidade mineira ocupa 9º lugar em ranking nacional de qualidade de saúde

Levantamento nacional de cidades com melhor qualidade de saúde do Brasil aponta São João del-Rei, no Campo das Vertentes, em primeira posição em Minas e na nona posição no ranking nacional. O dado consta na 7ª edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, publicado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) desde 2020, com pesquisa técnica da GOV Digital.

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Foram avaliadas 423 cidades brasileiras com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa populacional do IBGE para 2025 – São João del-Rei tem estimados 94.468 de habitantes.

O pilar Qualidade da Saúde integra a dimensão Sociedade do ranking e corresponde a 6,4% da nota final. Ele complementa o pilar de Acesso à Saúde ao identificar municípios que oferecem serviços em quantidade e qualidade adequadas.

Em relação a 2025, São João del-Rei subiu 193 posições no indicador. Além da colocação nacional, está na 1ª posição entre os municípios de Minas Gerais e na 4ª região imediata, com nota normalizada de 88,7.

Em 10ª posição, Patrocínio, no Alto do Paranaíba, e Curvelo, na Região Central, em 11º, aparecem em seguida no ranking nacional. Belo Horizonte ocupa a 202ª posição.

A secretária municipal de Saúde de São João del-Rei, Glaúcia Sbampato, destaca a importância desses indicadores e aponta que esses dados orientam as possíveis ações que podem ser tomadas para melhorar ainda mais o atendimento na cidade.

“Esses resultados na pesquisa demonstram que nosso trabalho no dia a dia tem alcançado o objetivo, que é cuidar das pessoas. Nossa equipe multidisciplinar, seja de atenção primária e especializada, é responsável pelo alcance desses indicadores. Por isso acreditamos que seja um bom panorama”, comemora Glaúcia.

Ao avaliar o que foi feito de diferente nos anos anteriores para este, a secretária informa que foram desenvolvidas melhores estruturas de planejamento de acordo com os perfis por idade, a partir da sistematização de processos para melhor atender as necessidades de cada parcela da população. Essa rotina de cuidado resultou nos bons índices apresentados na pesquisa, diz.

Indicadores da pesquisa

A avaliação da Qualidade da Saúde reúne cinco indicadores, construídos com dados do Datasus e do Sisvan, todos calculados no sentido "quanto menor, melhor": mortalidade materna; desnutrição na infância (menores de 5 anos); obesidade na infância (menores de 5 anos); mortalidade na infância (menores de 5 anos); e mortalidade por causas evitáveis (de 5 a 49 anos).

A mortalidade materna, que mede os óbitos de mulheres durante a gestação, parto ou puerpério, é o indicador de melhor desempenho do município. São João del-Rei ocupa a 1ª colocação do Brasil, com dado bruto igual a zero em 2024 e nota máxima de 100 pontos, após avanço de 355 posições em relação a 2025.

“Fazemos a captação precoce das gestantes e acompanhamento pré-natal com profissionais especializados na linha de cuidado materno. Temos dois bons hospitais na cidade, (Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Nossa Senhora das Mercês) que contribuem para os resultados alcançados nesses indicadores”, destacou a secretária de Saúde.

Com relação à mortalidade na infância, que contabiliza os óbitos de crianças menores de 5 anos, a cidade ocupa a 4ª posição nacional, com nota de 98,18. Já a mortalidade por causas evitáveis, que abrange a faixa dos 5 aos 49 anos e considera mortes passíveis de prevenção por ações de saúde, aparece na 132ª colocação, com avanço de 104 posições no período.

Nos indicadores de desnutrição e de obesidade na infância, ambos referentes a menores de 5 anos, no entanto, o município apresentou recuo. Ocupa a 194ª e a 198ª posições, respectivamente, com perda de 12 e 96 posições em relação à edição anterior.

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*Estagiário sob supervisão da editora Vera Schmitz