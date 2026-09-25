Carreta da Saúde em Contagem oferece 4 mil ultrassonografias gratuitas
Iniciativa busca zerar a fila por exames na cidade; confira os locais e datas de atendimento da unidade móvel em cada uma das oito regionais
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A Carreta da Saúde chegou em Contagem para agilizar e descentralizar a realização de exames de ultrassonografia. A iniciativa, feita em parceria com o Governo do Estado, foi recebida na praça da Jabuticaba e irá percorrer as oito regiões da cidade até 30 de setembro.
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Esta é a segunda etapa do projeto, que busca atender aproximadamente 3.900 usuários que já aguardam na fila da rede municipal de saúde. A previsão é realizar mais de 4.000 exames. A primeira fase ocorreu em junho de 2026, com a oferta de 1.800 ultrassonografias ao longo de seis dias.
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Entre os procedimentos disponíveis na unidade móvel estão:
ultrassonografia transvaginal;
ultrassonografia de abdome total;
ultrassonografia de vias urinárias;
ultrassonografia de mamas e axilas.
A oferta de vagas foi distribuída pelas regionais do município. Para Sede e Petrolândia, foram destinados 900 exames. Os distritos de Eldorado, Riacho, Industrial e Ressaca receberam cerca de 2.630 vagas, enquanto Vargem das Flores e Nacional contam com 520 e 450 exames, respectivamente.
Período e locais de atendimento
O atendimento da Carreta da Saúde está organizado por datas e distritos sanitários. Moradores das regionais Sede e Petrolândia foram atendidos de 21 a 23 de setembro na Praça da Jabuticaba.
Para os distritos Eldorado, Riacho, Industrial e Ressaca, a unidade móvel fica no estacionamento do Hospital Municipal de Contagem até 26 de setembro. O endereço é avenida João César de Oliveira, nº 4.495, no Eldorado.
Nos dias 24 e 25 de setembro, a carreta atende o Distrito Sanitário Vargem das Flores, no estacionamento do Supermercado BH, na rua dos Eucaliptos, nº 333, em Nova Contagem.
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Por fim, o Distrito Sanitário Nacional recebe a unidade nos dias 29 e 30 de setembro. O atendimento será em frente à UPA Nacional, localizada na rua Almenara, nº 300, bairro Pedra Azul.