Ministério da Saúde traz a MG carreta para diagnóstico precoce do câncer

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Para ampliar o atendimento especializado e desafogar a demanda por exames, o Ministério da Saúde lançou no ano passado a iniciativa "Carretas do Agora Tem Especialistas". Em Minas Gerais o foco era voltada ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A iniciativa busca reduzir filas e o tempo de espera por atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente em regiões com maior demanda reprimida.

Nesta nova etapa, os município de Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha, e Conselheiro Lafaiete, na região do Alto Paraopeba, recebem pela primeira vez a unidade móvel especializada. Antes, a carreta estava em Taiobeiras e realizou ações em Diamantina e Juiz de Fora. A ação faz parte da quarta rodada de deslocamento das unidades móveis do governo federal, que contempla outros 12 municípios brasileiros, em estados como Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.



Ao todo, 41 carretas de saúde estão em funcionamento em todas as unidades da federação. Dessas, 33 são dedicadas à saúde da mulher, cinco à realização de exames de imagem e três à oftalmologia. A expectativa do Ministério da Saúde é ampliar esse número para 150 unidades móveis em todo o país.

De acordo com o assessor estratégico do Ministério da Saúde, Daniel Sucupira, a principal meta da ação é diminuir o tempo de espera por atendimentos especializados. “As carretas, ao ofertarem serviços como mamografia, ultrassonografia e atendimento direto às mulheres que necessitam, contribuem para melhorar a saúde da população e a dinâmica de atuação dos gestores municipais. Levar esse serviço ao interior de Minas Gerais é fundamental. O Vale do Jequitinhonha agradece essa importante iniciativa, que reduz o tempo de espera e garante qualidade no atendimento”, destacou.

Início dos atendimentos

Nesta segunda-feira (19/1), a pasta oficializa, em Virgem da Lapa, o início dos atendimentos da carreta de saúde da mulher do programa. As pacientes da rede pública, previamente agendadas e encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, podem realizar:



Consultas especializadas

Mamografias

Ultrassonografias pélvicas

Transvaginais

Biópsias, fundamentais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero

A unidade conta com uma equipe multiprofissional formada por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.

Além do município mineiro, também recebem carretas de saúde da mulher nesta rodada Boa Vista (RR), Palmeira dos Índios (AL), Santo Antônio do Matupi (AM), Taguatinga (DF), Várzea Grande (MT), Vitória de Santo Antão (PE), São Raimundo Nonato (PI) e Mesquita (RJ). Já Santana do Ipanema (AL) e Niterói (RJ) recebem unidades especializadas em exames de imagem, essenciais para a confirmação de diagnósticos e definição de condutas médicas.

Serviço

Lançamento da carreta de saúde da mulher em Virgem da Lapa (MG)



Data: 19/01/2026 (segunda-feira)

Horário: 10h

Local: Avenida Brasil, 343, Centro de Virgem da Lapa