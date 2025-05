Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher destaca cuidados essenciais

De acordo com dados do Censo 2022, o Brasil possui aproximadamente 104,5 milhões de mulheres, o que as tornam a maior parte da população. Entre as doenças mais comuns que afetam a população feminina estão o câncer de mama, o câncer de colo de útero e a endometriose. Com o objetivo de alertar sobre essas e outras doenças que atingem as mulheres, 28 de maio foi escolhido para ser o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. A data reforça a necessidade de garantir atendimento adequado e acolhedor, desde a adolescência até a terceira idade, além de promover prevenção, educação em saúde e equidade no acesso aos serviços médicos.

Segundo especialistas, fatores do cotidiano impactam diretamente no bem-estar da mulher. “Uma alimentação desequilibrada, sedentarismo, excesso de estresse e privação de sono podem afetar o eixo hormonal, levando a alterações menstruais, infertilidade, aumento de cólicas, TPM intensa e até doenças como a síndrome dos ovários policísticos (SOP) e endometriose”, explica a ginecologista Karla Mazzini. O cuidado preventivo e o acompanhamento ginecológico são fundamentais para o diagnóstico precoce e tratamento eficaz dessas condições.

Para a ginecologista Beatriz Tupinambá, além da saúde física, os aspectos emocionais também merecem atenção especial. “As alterações hormonais influenciam muito na regulação do humor. Principalmente nesse período de climatério e menopausa, a gente considera até uma TPM constante, porque a alteração de humor é muito intensa. São os primeiros sintomas do climatério”, explica.

As desigualdades no acesso à saúde ainda são um obstáculo para muitas mulheres, especialmente em regiões mais vulneráveis. A falta de informações, tabus e o medo do diagnóstico também contribuem para o agravamento de doenças evitáveis. Campanhas educativas e serviços humanizados são medidas urgentes para transformar esse cenário e assegurar dignidade nos atendimentos.

Por fim, o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher é uma oportunidade para reforçar que a saúde vai além da ausência de doenças. Trata-se do bem-estar integral, que envolve corpo, mente e qualidade de vida. A data convida a sociedade a repensar práticas, ouvir as demandas femininas e construir políticas públicas mais justas e eficazes para todas as mulheres.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia