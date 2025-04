Como a nutrição pode ajudar a equilibrar os hormônios femininos?

Embora muita gente costume seguir dietas padronizadas, é fato que, a depender da idade e estilo de vida, a alimentação precisa ser direcionada. E quando as mulheres chegam aos 35 anos, com inúmeras alterações hormonais que causam um verdadeira rebuliço no organismo, é preciso maior atenção ao que e quando ingerir.



Segundo a nutricionista Fernanda Esquitino, a partir dessa idade, o corpo feminino começa a apresentar mudanças sutis, mas profundas, devido à oscilações hormonais. “Inchaço, insônia, irritabilidade, dificuldade para emagrecer e até alterações no humor são sinais comuns dessa fase de transição. Mas, como sempre reforço, a alimentação pode ser uma poderosa aliada nesse processo”, explica.

Especialista em saúde da mulher, Fernanda defende que a nutrição funcional e integrativa respeita cada fase da vida feminina e gera resultados que vão muito além da resposta estética. “Comer o que é preciso proporciona qualidade de vida, bem-estar e saúde física e emocional. Para isso, sempre associo a minha prescrição não apenas à parte nutricional, mas a uma rede de outros profissionais, como ginecologistas e psicólogos”, defende.

A seguir, a nutricionista sugere alguns alimentos que devem fazer parte da dieta de mulheres 35+, que contribuem diretamente com o equilíbrio hormonal:

Semente de abóbora : rica em zinco, ajuda na produção de progesterona

: rica em zinco, ajuda na produção de progesterona Couve : fonte de sulforafano, que auxilia o fígado na metabolização dos hormônios

: fonte de sulforafano, que auxilia o na metabolização dos hormônios Ovo caipira : contém colina e colesterol natural, fundamentais para os hormônios sexuais

: contém colina e colesterol natural, fundamentais para os Linhaça: possui lignanas, que equilibram o estrogênio de forma natural

possui lignanas, que equilibram o estrogênio de forma natural Abacate: cheio de gorduras boas e magnésio , atua na regulação do sono e da TPM

cheio de gorduras boas e , atua na regulação do sono e da TPM Sardinha ou salmão: ricos em ômega-3, melhoram o humor e reduzem inflamações

ricos em ômega-3, melhoram o humor e reduzem inflamações Azeite de oliva extravirgem: com propriedades anti-inflamatórias, é essencial para o metabolismo hormonal

“É preciso que as pessoas entendam que dieta não é só sobre o que comer, mas sobre como se cuidar com mais consciência e acolhimento. A alimentação certa pode transformar o jeito como atravessamos cada fase da vida”, ressalta Fernanda, que acompanha de perto mulheres que buscam saúde durante a menopausa, o climatério ou que simplesmente querem se sentir bem na maturidade.

