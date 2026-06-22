Sabará terá quase mil atendimentos gratuitos com carreta de especialidades

Sabará terá quase mil atendimentos gratuitos em saúde até esta sexta-feira (26). A ação faz parte de mais uma edição da Carreta de Especialidades, promovida pela prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A unidade móvel oferece exames de ultrassonografia e consultas em angiologia, com o objetivo de ampliar o acesso da população a serviços especializados. Os atendimentos são destinados exclusivamente a pacientes previamente agendados pelas equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) e pela Central Municipal de Regulação.

A Carreta de Especialidades está instalada em frente à Secretaria Municipal de Saúde, na avenida Albert Scharle, 212, no bairro Paciência.

Segundo o prefeito Sargento Rodolfo, a iniciativa ajuda a reduzir a demanda por atendimentos especializados no município. "Estamos ofertando quase mil atendimentos gratuitos, com exames e consultas especializadas, o que contribui diretamente para a redução da demanda no município. Esse é o nosso compromisso: garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado para a população", afirmou.

Já para o secretário municipal de Saúde, Wagner Elias, a ação facilita o acesso da população aos serviços. "A Carreta é uma importante ferramenta para aproximar os atendimentos da população e agilizar o acesso a exames e consultas que fazem diferença na qualidade de vida dos pacientes. Estamos trabalhando para oferecer uma saúde cada vez mais eficiente e humanizada", destacou.

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Carreta de Especialidades em Sabará

Quando: até esta sexta-feira (26)

Local: Avenida Albert Scharle, 212, bairro Paciência

Serviços oferecidos: exames de ultrassonografia e consultas em angiologia