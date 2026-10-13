Comunicação clara muda a experiência de quem viaja a trabalho, diz MAAC Travel

Quando um colaborador recebe a missão de viajar a trabalho, as dúvidas costumam aparecer antes mesmo do embarque. Quais regras da empresa valem para aquele deslocamento, o que depende de aprovação e a quem recorrer se a agenda mudar são perguntas comuns. A forma como essas respostas chegam ao funcionário influencia o andamento de toda a viagem.

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Na avaliação da MAAC Travel , que atua na gestão de viagens corporativas , orientações transmitidas com clareza e suporte ao longo do deslocamento fazem com que a aplicação das regras internas tenda a ocorrer de maneira mais organizada, tanto para quem viaja quanto para quem administra as viagens.

O volume de viagens a trabalho reforça essa necessidade. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), as agências associadas faturaram R$ 7,18 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 14,77% sobre o mesmo período de 2025. Em pesquisa da Global Business Travel Association (GBTA) feita entre agosto e setembro de 2026, 45% dos gestores de viagens disseram esperar mais viagens de negócios em suas empresas neste ano.

Orientação começa antes do embarque

Cada atendimento em viagens corporativas reúne fatores como prazos, políticas internas, orçamento, segurança e agendas executivas. Para o colaborador, entender como esses elementos se aplicam ao próprio deslocamento facilita as decisões que precisam ser tomadas antes de sair.

Essa orientação ganha precisão quando a operação considera as regras de cada empresa. Cada organização tem políticas, perfis de viajantes e critérios de aprovação próprios. Conhecer essas particularidades permite conduzir as solicitações considerando o histórico e as regras estabelecidas pelo cliente, o que deixa as informações repassadas ao viajante mais alinhadas à realidade de cada companhia.

Apoio durante o deslocamento

As decisões não se encerram com a emissão da passagem. Em uma viagem corporativa, elas surgem antes, durante e depois do deslocamento, e uma mudança de horário pode alterar o planejamento inteiro. O suporte oferecido em cada etapa pode reduzir dificuldades para o viajante e facilitar a atuação dos responsáveis pela gestão de viagens dentro da empresa.

Na MAAC Travel, sistemas e ferramentas digitais agilizam processos, organizam informações e dão conta de boa parte da rotina da viagem. Quando algo sai do planejado, a equipe de atendimento assume as situações que pedem sensibilidade e entendimento do contexto, mantendo o contato com gestores e viajantes ao longo do percurso.

É nos momentos que fogem da rotina que o atendimento precisa reunir conhecimento sobre a operação, clareza na comunicação e capacidade de conduzir a demanda até a resolução. Segundo a empresa, esse trabalho também interfere na relação dos colaboradores com as políticas de viagens das companhias.

Respeito como base da relação

Cynthia Moura, gestora de operações da MAAC, considera o atendimento humanizado fundamental em um mercado cada vez mais digital. De acordo com ela, a conexão humana é o diferencial que aproxima os clientes de seu resultado final.

“Acredito que tratar cada cliente com empatia e respeito não só melhora a experiência, como fortalece a relação interpessoal com a MAAC. Além disso, os clientes se sentem valorizados e a confiança se torna um elo indispensável, em que o atendimento humanizado pode transformar situações desafiadoras em oportunidades para surpreender positivamente nossos clientes”, afirma Cynthia.

Ganho também para o gestor

Quando o viajante entende as regras e encontra apoio no caminho, o gestor também se beneficia. O acompanhamento das demandas contribui para um controle maior da operação e para a identificação de situações que podem ser revistas nos processos de viagens da empresa. Um suporte adequado pode ainda melhorar a comunicação e contribuir para que as políticas e os recursos destinados às viagens sejam administrados de acordo com as diretrizes de cada organização.

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