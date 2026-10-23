Uma carga avaliada em cerca de R$ 5 milhões chama atenção após roubo em caminhão da FedEx na Califórnia: o alvo são cartas colecionáveis de valor surpreendente

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A polícia da Califórnia investiga o furto de cartas colecionáveis avaliadas em pelo menos US$ 963 mil. Os itens foram retirados de um caminhão da FedEx estacionado em frente à Professional Sports Authenticator, também conhecida como PSA, empresa que avalia o estado de conservação e autentica cartões, autógrafos, quadrinhos e artigos de coleção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O veículo foi forçado no dia 13 de outubro nas proximidades da sede da companhia. De acordo com comunicado divulgado pela porta-voz do Departamento de Polícia de Santa Ana, Natalie Garcia, o carregamento continha cartas esportivas e itens de "Pokémon".

Leia Mais

Em comunicado posterior, Garcia informou que o condutor havia deixado o transporte sem vigilância. O período exato de ausência do motorista faz parte da apuração conduzida pelas autoridades locais.

O cadeado do caminhão desapareceu e dois paletes inteiros de mercadoria foram subtraídos, enquanto um terceiro palete sofreu manipulação. Conforme a porta-voz, o valor inicial calculado alcança US$ 963 mil, mas o montante exato definitivo ainda não foi determinado.

Medidas da empresa e perdas relatadas

A Collectors, controladora da PSA, desativou os certificados digitais dos produtos roubados e acionou parceiros de comércio eletrônico para monitorar a oferta de peças raras e numeradas. A empresa contatou as vítimas e concordou em pagar indenizações calculadas pelo valor justo de mercado.

Clientes atingidos publicaram mensagens na internet confirmando o recebimento de notificações sobre o ocorrido. Entre as mensagens compartilhadas, usuários manifestaram receio de não recuperarem os artigos nem receberem a compensação devida.

Nick Andrews, colecionador de cartões esportivos antigos e itens de "Pokémon", afirmou à "The Associated Press" que as perdas podem ser muito maiores. Embora não tenha perdido bens próprios, ele teve conhecimento de pelo menos 24 pessoas afetadas pela ação criminosa.

Andrews citou o caso de uma pessoa que enviou cartões em nome de múltiplos colecionadores e registrou um prejuízo de US$ 500 mil em valor declarado. Para o colecionador, o caso provavelmente envolve milhares de unidades e milhões de dólares em perdas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

David Westrick, porta-voz da FedEx, declarou que a segurança das remessas é prioridade absoluta e encaminhou questionamentos adicionais aos investigadores. A transportadora e a Collectors afirmaram cooperação com as autoridades policiais para responsabilizar os culpados, enquanto a controladora da PSA evitou divulgar balanços específicos das perdas financeiras.