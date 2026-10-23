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ARAXÁ

Agente da Copasa é atacado por pitbulls e fica ferido

O acidente aconteceu em Araxá, na manhã desta sexta (23). O funcionário apresentava ferimentos nos braços, orelha e no tórax

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
23/10/2026 14:32

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Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência na Rua Capelinha, no Bairro Jardim Vera Cruz
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o ataque de dois cães a um agente da Copasa, na manhã desta sexta (23) crédito: CBMMG

Um agente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) foi atacado por dois cães da raça pitbull no Bairro Recanto do Bosque, em Araxá, na região do Alto Paranaíba, na manhã desta sexta-feira (23/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) precisou ser acionado. 

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De acordo com a corporação, os cães estavam soltos na garagem da casa do dono. Em determinado momento, passaram pela grade e atacaram o funcionário. Ele caiu no meio da rua enquanto tentava se proteger das mordidas.

O ocupante de um veículo que passava pelo local parou e conseguiu afastar os animais.


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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar também foram acionadas. A vítima, que tinha ferimentos de mordidas nos braços, na orelha e no tórax, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Posicionamento

A Copasa informou ao Estado de Minas que o leiturista foi encaminhado a uma unidade de saúde local, onde permanece internado. A empresa lamentou o ocorrido e afirmou que presta todo o apoio necessário ao funcionário e acompanha a evolução do quadro de saúde dele.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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