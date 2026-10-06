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Celebridades e TV

Tadeu Schmidt faz desabafo sobre vício em celular e excesso de redes sociais: ‘Faz mal’

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Redação Flipar
  • "Gente, tô aqui pra falar de uma coisa muito séria com vocês. Tô aqui para reconhecer que eu sou viciado, e eu imagino que você também seja. Viciado em celular! E eu queria te convidar para superar esse vício junto comigo [...] Essa ferramenta aqui é incrível, mas a maneira como a gente está usando é muito equivocada!", comentou. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Tadeu avaliou que esse hábito pode afastar as pessoas daquilo que acontece ao redor e reduzir a atenção dedicada às situações do cotidiano. Durante as férias após o fim do reality show, ele disse que teve a oportunidade de experimentar uma rotina mais distante do aparelho e considerou a mudança positiva.
    Tadeu avaliou que esse hábito pode afastar as pessoas daquilo que acontece ao redor e reduzir a atenção dedicada às situações do cotidiano. Durante as férias após o fim do reality show, ele disse que teve a oportunidade de experimentar uma rotina mais distante do aparelho e considerou a mudança positiva. Foto: Estevam Avellar/Globo
  • O uso frequente do telefone pode interferir em conversas e momentos compartilhados com familiares, amigos e outras pessoas próximas. A preocupação com o excesso de smartphones também alcança aspectos como qualidade do sono, capacidade de concentração e bem-estar.
    O uso frequente do telefone pode interferir em conversas e momentos compartilhados com familiares, amigos e outras pessoas próximas. A preocupação com o excesso de smartphones também alcança aspectos como qualidade do sono, capacidade de concentração e bem-estar. Foto: Pexels/Towfiqu barbhuiya
  • Alguns especialistas reforçam que entre algumas estratégias que podem ajudar a estabelecer limites estão deixar o aparelho de lado durante as refeições, diminuir a exposição à tela antes de dormir e criar momentos específicos do dia sem acesso ao celular.
    Alguns especialistas reforçam que entre algumas estratégias que podem ajudar a estabelecer limites estão deixar o aparelho de lado durante as refeições, diminuir a exposição à tela antes de dormir e criar momentos específicos do dia sem acesso ao celular. Foto: Reprodução/Magnific
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