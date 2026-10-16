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Caiado, Derrite, Tereza e o jogo de cadeiras caso Flávio vença a eleição

O ex-governador de Goiás, que foi candidato à Presidência da República pelo TSE, tem sido apontado como opção para dois ministérios em um eventual governo do filho de Jair Bolsonaro

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
16/10/2026 00:06

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Caiado, Derrite, Tereza e o jogo de cadeiras caso Flávio vença a eleição
Caiado, Derrite, Tereza e o jogo de cadeiras caso Flávio vença a eleição crédito: Foto: Daniel Fagundes/Trilux

O nome de Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador de Goiás e ex-candidato à Presidência da República, tem sido cogitado para duas vagas no governo caso Flávio Bolsonaro consiga se eleger no próximo dia 25: os ministérios da Segurança Pública e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A vaga na Esplanada dos Ministérios, porém, não é certa e, nos dois casos, outros concorrentes aparecem na disputa.

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Depois que Caiado apareceu cotado para a pasta da Segurança Pública, o nome do senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP) passou a ser apresentado também como uma possibilidade para a vaga. O parlamentar tem como principal apoiador o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A nomeação de Derrite para um cargo no primeiro escalão do governo abriria espaço para que Vicente Santini (Republicanos), amigo íntimo do clã Bolsonaro, assumisse a cadeira no Senado. Santini é o primeiro suplente de Derrite.

Com esse desenho, o nome de Caiado passou a ser apontado como opção para o Ministério da Agricultura. Entretanto, o deputado reeleito Pedro Lupion (Republicanos-PR) também é considerado para a Agricultura e Pecuária. Ele preside a frente parlamentar do setor, a maior e mais organizada do Congresso, e ouviu de Flávio Bolsonaro, em reunião com os ruralistas, que a bancada seria responsável por indicar o ministro, com aval da senadora Tereza Cristina (PP-MS), que ocupou a cadeira na gestão de Jair Bolsonaro. 

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Tereza, por sua vez, quer ser presidente do Senado e a escolha do ministro da Agricultura pode entrar nas negociações para que ela seja ungida como candidata de Flávio na disputa pelo comando do Congresso. 

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