Ex-executivo sênior da Nokia Technologies ingressa na Sisvel para liderar a criação da unidade de novos empreendimentos

Stavros Kyris ingressou na Sisvel para liderar a formação da Sisvel Ventures, que tem um amplo escopo para explorar oportunidades fora das principais áreas de negócios da Sisvel.

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Kyris já ocupou diversos cargos de alta direção na Nokia e, de 2019 até o início deste ano, atuou como diretor de Estratégia, Finanças e Operações da Nokia Technologies. Antes disso, passou cinco anos como Chefe de Gabinete do CEO da Nokia, tendo trabalhado anteriormente nas áreas de desenvolvimento de negócios corporativos, estratégia e fusões e aquisições na empresa.

A Sisvel Ventures identificará e desenvolverá projetos de negócios baseados em propriedade intelectual que não se enquadrem na operação de licenciamento estabelecida do portfólio de patentes essenciais padrão (SEP) da empresa. Embora funcione de forma independente, ela contará com a expertise de toda a empresa. Os executivos sêniores Matteo Sabattini e Leonardo Saroni se juntarão a Kyris para construir a nova unidade.

“A Sisvel Ventures é uma iniciativa empolgante, e fico muito feliz em contribuir para seu lançamento”, afirma Kyris. “A Sisvel tem uma reputação de ousadia e espírito empreendedor e, diante das inúmeras oportunidades promissoras que estão surgindo no campo da propriedade intelectual (PI), este é o momento ideal para aproveitar, dessa forma, o amplo conhecimento técnico e comercial acumulado pela empresa.”

“Alguém com a experiência e o conhecimento técnico de Stavros sempre conta com diversas opções, de modo que é uma grande conquista para a Sisvel a escolha dele de se juntar ao time”, afirma o CEO e presidente da Sisvel, Mattia Fogliacco. “Com Matteo e Leonardo também integrando a equipe, a Sisvel Ventures passa a ter um time excepcionalmente forte. O mais importante é que ela foi criada para atuar em áreas que não são atendidas pelo negócio de pools de patentes, que continuará sendo o pilar da nossa estratégia de longo prazo. Sabemos que existem oportunidades no mercado as quais não conseguimos aproveitar até o momento. Isso muda a partir de hoje.”

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela convicção de que a colaboração, a engenhosidade e a eficiência são essenciais para atender às necessidades dos titulares de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio norteador é promover condições justas por meio do desenvolvimento e da implementação de soluções flexíveis e acessíveis para a comercialização.

Sisvel | We Power Innovation

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261026219416/pt/

Mídia

Giulia Dini

Executive Head of Brand

Tel.: +34 93 131 5570

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giulia.dini@sisvel.com