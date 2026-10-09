Fujifilm apresentará sua estratégia de fabricação nos EUA e de soluções integradas na SEMICON West 2026

A FUJIFILM Corporation anunciou hoje que sua subsidiária sediada nos EUA para materiais de semicondutores, a FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc. (Fujifilm), participará da SEMICON West 2026, uma feira internacional de equipamentos e materiais para fabricação de semicondutores que será realizada em São Francisco, Califórnia, de 13 a 15 de outubro de 2026. Na ocasião, a empresa destacará seu amplo portfólio de materiais para semicondutores (South Hall, estande nº 2049).

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Durante a feira, a Fujifilm destacará seus materiais CMP e a família ZEMATES™ de filmes isolantes fotorresistivos para aplicações de encapsulamento avançado. A Fujifilm também apresentará produtos livres de PFAS*1 como fotorresistes do tipo negativo para litografia de imersão ArF e PBO (polibenzoxazol), desenvolvidos em conformidade com normas ambientais e demandas dos clientes.

A Fujifilm oferece uma solução integrada "one-stop solution" para fabricantes de semicondutores avançados, disponibilizando um amplo portfólio de materiais que abrangem diversas etapas do processo de fabricação. Esses produtos incluem fotorresistes e materiais auxiliares, materiais para sensores de imagem, materiais CMP, materiais para encapsulamento, sistemas de filmes finos, agentes de limpeza e gravação, produtos químicos de processo e solventes de pureza ultra-elevada.

“Impulsionada pela crescente demanda por IA, computação avançada e aplicações intensivas em dados, a indústria de semicondutores continua a investir pesadamente tanto na capacidade de fabricação quanto em tecnologias de processo de última geração”, afirmou Brian O’Donnelly, presidente e CEO da FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc. e vice-presidente corporativo da FUJIFILM Corporation. “Esse crescimento está impulsionando a demanda por materiais de alto desempenho em todo o processo de fabricação de semicondutores.”

A Fujifilm apoia clientes do setor de semicondutores nos Estados Unidos por meio de suas unidades fabris localizadas no Arizona, Colorado, Rhode Island e Texas. Ao combinar produção local e suporte técnico nas áreas de desenvolvimento, fabricação e garantia da qualidade, a Fujifilm ajuda os clientes a promover a inovação, assegurando ao mesmo tempo um fornecimento estável e confiável de materiais críticos para semicondutores. Esse modelo tem sido fundamental para apoiar a produção de semicondutores de ponta, incluindo tecnologias de slurry para CMP (Polimento Químico-Mecânico) que permitem a planarização precisa de wafers.

À medida que a demanda por semicondutores continua a crescer, a participação da Fujifilm na SEMICON West 2026 fortalecerá ainda mais sua presença no mercado dos EUA e aprofundará as relações de confiança com os clientes. Para sustentar esse crescimento, a empresa está ampliando a capacidade de produção em suas unidades fabris nos EUA. Ao expandir a produção de forma proativa, a Fujifilm continuará a crescer junto com seus principais clientes e a contribuir para o desenvolvimento da indústria de semicondutores nos EUA e em todo o mundo.

Sobre a FUJIFILM Electronic Materials

A FUJIFILM Electronic Materials opera instalações de fabricação na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa, oferecendo uma ampla gama de materiais eletrônicos necessários para a produção de semicondutores. Esses materiais incluem foto-resistores, materiais relacionados à fotolitografia, slurries para CMP, produtos de limpeza pós-CMP, materiais para filmes finos, materiais isolantes fotossensíveis — como as poliimidas da marca ZEMATES™ —, produtos químicos de processo de alta pureza e solventes ultrapuros. A Fujifilm também fornece o Wave Control Mosaic™, um grupo de materiais funcionais que inclui materiais para filtros de cor destinados a sensores de imagem. Com um amplo portfólio que abrange processos de fabricação de semicondutores, desde nós de tecnologia de ponta até nós legados, a FUJIFILM Electronic Materials mantém uma cadeia de suprimentos global com unidades de fabricação e de pesquisa e desenvolvimento na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa. Ao oferecer uma solução integrada para atender às necessidades dos clientes, a empresa contribui para o avanço da indústria de semicondutores.

*A Fujifilm detém uma participação de mercado global de liderança nessas categorias de produtos.

ZEMATES é uma marca registrada ou marca comercial da FUJIFILM Corporation

“Wave Control Mosaic” é uma marca registrada ou marca comercial da FUJIFILM Corporation

*1 PFAS refere-se a um termo coletivo para compostos perfluoroalquilados, compostos polifluoroalquilados e seus sais, conforme definido no relatório da OCDE de 2021 intitulado “Harmonização da Terminologia do Universo de Substâncias Per- e Polifluoroalquiladas: Recomendações e Orientações Práticas". Assim, a alegação “livre de PFAS” indica a ausência de substâncias que se enquadram nesse grupo definido.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008217815/pt/

Contatos de mídia no local:

Christopher Smalley

Estrategista Sênior de Marketing e Comunicação

FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc.

christopher.smalley@fujifilm.com | 617-529-5323

Robert Wallace

Gerente Sênior de Comunicação Corporativa

FUJIFILM Holdings America Corp.

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