Lenovo anuncia o Tech World na CES 2027: Definindo a próxima era da IA ??Híbrida

A Lenovo, gigante global de tecnologia, anunciou hoje que seu evento anual de inovação global retornará à CES® 2027, em Las Vegas . Realizado na Sphere e integrando a programação de palestras principais da CES, o Tech World reunirá um grupo visionário de palestrantes e inovações revolucionárias, oferecendo uma experiência inédita que combina tecnologia imersiva e música.

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Além de apresentar as mais recentes inovações da Lenovo, o Tech World reunirá líderes globais de tecnologia e vozes influentes no palco para discutir o futuro da IA. Juntos, eles explorarão como a IA híbrida pode capacitar pessoas e abrir novas possibilidades para os negócios e a sociedade. Em um momento de crescente demanda por uma liderança responsável em IA, o evento marcará um ponto decisivo no início de 2027 para refletir sobre o papel da IA ??em liberar o potencial humano, preservar o planeta e impulsionar o progresso global.

"A IA está entrando em uma nova fase, na qual cada indivíduo e cada empresa deve ter condições de transformar dados em valor real", afirmou Yuanqing Yang, presidente do conselho e CEO da Lenovo. "A oportunidade que temos pela frente consiste em combinar o melhor da inteligência humana e da inteligência artificial para criar possibilidades totalmente novas; o futuro não é IA ou humano, é Humano + IA . No Tech World, mostraremos como nossa estratégia de IA Híbrida está construindo um futuro mais inteligente para todos, com maior impacto, eficiência, segurança e privacidade."

O Lenovo Tech World acontecerá na quarta-feira, 6 de janeiro, às 17h horário do Pacífico. O evento é aberto aos participantes credenciados da CES, mais detalhes sobre ingressos e logística serão divulgados à medida que a data do evento se aproximar. O evento também será transmitido ao vivo para todo o mundo. Informações adicionais sobre palestrantes, local e logística serão anunciadas ainda este mês.

Da IA em toda parte para Humano + IA

O retorno à CES, em Las Vegas, acontece no momento em que a Lenovo entra na próxima fase de sua visão de IA Mais Inteligente para Todos No Tech World @ CES 2027, a Lenovo demonstrará como a IA Híbrida viabiliza um futuro de Humano + IA, conectando modelos e capacidades de IA pessoais, corporativos e públicos em um portfólio full-stack de dispositivos, infraestrutura, software, soluções e serviços.

O Tech World 2027 revelará um futuro focado em:

IA centrada no usuário: experiências altamente personalizadas, conscientes do contexto e que priorizam a privacidade, projetadas para acompanhar os usuários onde quer que estejam e atuar onde eles trabalham.

experiências altamente personalizadas, conscientes do contexto e que priorizam a privacidade, projetadas para acompanhar os usuários onde quer que estejam e atuar onde eles trabalham. Eficiência full-stack: tecnologia otimizada em todas as camadas da pilha de IA para garantir que cada token, carga de trabalho e investimento gere maior valor.

tecnologia otimizada em todas as camadas da pilha de IA para garantir que cada token, carga de trabalho e investimento gere maior valor. Confiança: arquiteturas de IA projetadas para que os clientes possam proteger seus dados, manter o controle de sua inteligência e adotar a IA com segurança.

Para os usuários individuais, a Lenovo apresentará a evolução rumo a uma IA unificada em múltiplos dispositivos — uma experiência de IA pessoal conectada que abrange PCs, smartphones, dispositivos vestíveis e dispositivos ambientais emergentes.

Para as empresas, a Lenovo demonstrará como seu portfólio full-stack de IA Híbrida transforma dados em valor, levando a IA até os dados mais importantes e permitindo que as organizações construam e escalem fábricas de IA Híbrida, transformem o ambiente de trabalho e avancem para operações nativas em IA.

Capitalizando um momento de sucesso recorde

O Tech World @ CES 2027 ocorrerá em um período de impulso recorde e liderança comprovada da Lenovo em IA.

Após registrar seu ano fiscal mais forte da história, com receitas de US$ 83,1 bilhões, o Grupo acaba de apresentar seu melhor trimestre de todos os tempos no primeiro trimestre do ano fiscal 2026/27, com um aumento de 42% na receita em relação ao ano anterior e um crescimento de 60% na receita relacionada à IA.

Esse desempenho reflete a capacidade da Lenovo de traduzir sua estratégia de IA Híbrida em crescimento de negócios tangível, preparando o terreno para o próximo capítulo de sua ambição e roteiro de IA no Tech World.

Retorno à CES

O retorno da Lenovo acontece após o Tech World @ CES 2026, quando a empresa levou seu evento global de inovação para a Sphere pela primeira vez, com uma experiência imersiva criada especificamente para aquele local. O evento apresentou a Lenovo e a Motorola Qira, PCs e smartphones com IA de última geração, conceitos de dispositivos nativos com agentes de IA, nova infraestrutura de IA corporativa e importantes colaborações tecnológicas. O Tech World 2026 pode ser conferido aqui.

Participe do Lenovo Tech World na CES 2027

Mais detalhes sobre os palestrantes principais, anúncios de produtos, demonstrações e a experiência do Tech World na CES 2027 serão divulgados nos próximos meses.

“A CES é o palco global onde os líderes de tecnologia do mundo se reúnem para moldar o futuro, e o Lenovo Tech World é um exemplo poderoso disso”, disse Kinsey Fabrizio, presidente e CEO da CTA. “Com o retorno do Lenovo Tech World à Sphere na CES 2027, o evento promete ser um dos momentos imperdíveis da semana. Estamos muito felizes em receber a Lenovo de volta e ansiosos para ver como eles elevarão o nível em janeiro.”

Saiba mais sobre o Lenovo Tech World na CESaqui.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 153º lugar na lista Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada pela visão e "Tecnologia mais inteligente para todos", a Lenovo está implementando uma estratégia de IA Híbrida que abrange a IA Pessoal – uma IA pessoal em múltiplos dispositivos – e a IA Corporativa – ajudando clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é viabilizada pelo compromisso do grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio de IA completo full-stack, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, *edge*, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença global que abrange mais de 20 centros de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos mundial que inclui mais de 30 unidades de fabricação em 11 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional . A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa central de notícias.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007302988/pt/

Stuart Gill

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sgill@Lenovo.com