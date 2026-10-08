iQmetrix designa Beniamin Longodor como Vice-Presidente de Crescimento Global

iQmetrix, provedor mundial de sistemas operacionais de comércio inteligente para telecomunicações, anunciou hoje a designação de Beniamin Longodor como Vice-Presidente de Crescimento Global. Beniamin veio da NTS Retail, onde é há muito tempo Diretor de Vendas Globais. Neste cargo recém-criado, Beniamin irá liderar os esforços da iQmetrix para aumentar ainda mais sua presença junto a empresas de telecomunicações, varejistas e parceiros fora de seu principal mercado nos EUA.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261008937669/pt/

Beniamin Longodor, Vice President of Global Growth at iQmetrix

Beniamin traz consigo mais de 18 anos de experiência em software de comércio eletrônico para telecomunicações, desenvolvimento de negócios e gestão de parceiros. Sua designação ocorre em um momento em que operadoras de telecomunicações e varejistas de todo o mundo buscam substituir sistemas legados fragmentados por uma única plataforma de comércio inteligente em suas lojas, canais e mercados. As soluções da iQmetrix já impulsionam mais de US$ 17 bilhões em vendas anuais em mais de 10.000 locais, e a missão de Beniamin é levar esta plataforma a mais operadoras e parceiros a nível mundial.

"Nossos clientes estão cada vez mais presentes ao redor do mundo, e os problemas que enfrentam com sistemas desconectados não se limitam a fronteiras. Beniamin conhece este setor por dentro e entende como operadoras e parceiros em novos mercados desejam comprar e adotar tecnologia. Ele é a pessoa certa para levar a iQmetrix ao próximo estágio de nosso crescimento", disse Kelly Kazakoff, Diretora de Desenvolvimento de Negócios na iQmetrix.

"A iQmetrix passou mais de 27 anos conquistando a confiança das principais marcas de telecomunicações. Tendo trabalhado com operadoras na EMEA, APAC e Américas por 18 anos, estou animado em ajudar a levar esta plataforma e experiência para operadoras, varejistas e parceiros ao redor do mundo", disse Beniamin Longodor, Vice-Presidente de Crescimento Global na iQmetrix.

Sobre a iQmetrix

A iQmetrix é o provedor mundial de Sistemas Operacionais de Comércio Inteligente para telecomunicações. Ela substitui as infraestruturas legadas fragmentadas por uma plataforma operacional moderna e modular que orquestra operadoras de telecomunicações, varejistas, fornecedores e OEMs em um fluxo inteligente único, abrangendo diversos canais e mercados. O resultado é menos complexidade, custos reduzidos e maior agilidade para avançar.

Durante mais de 27 anos, a iQmetrix ajuda as principais marcas de telecomunicações a crescerem, ao fornecer software, serviços e conhecimento especializado de ponta. Suas soluções impulsionam US$ 17 bilhões em vendas ao ano, processando quase 53 milhões de faturas e mais de 28 milhões de ativações, sendo utilizadas por mais de 370.000 profissionais de telecomunicações em mais de 10.000 localidades. A iQmetrix é uma empresa privada de software como serviço (SaaS) com funcionários no Canadá, EUA, Índia e Europa. Para mais informações, acesse www.iqmetrix.com.

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