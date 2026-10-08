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iQmetrix designa Beniamin Longodor como Vice-Presidente de Crescimento Global

Especialista de longa data em tecnologia de comércio eletrônico lidera a expansão da iQmetrix para novos mercados internacionais e canais de parceiros.

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DINO
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Repórter
08/10/2026 17:54

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iQmetrix, provedor mundial de sistemas operacionais de comércio inteligente para telecomunicações, anunciou hoje a designação de Beniamin Longodor como Vice-Presidente de Crescimento Global. Beniamin veio da NTS Retail, onde é há muito tempo Diretor de Vendas Globais. Neste cargo recém-criado, Beniamin irá liderar os esforços da iQmetrix para aumentar ainda mais sua presença junto a empresas de telecomunicações, varejistas e parceiros fora de seu principal mercado nos EUA.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261008937669/pt/

Beniamin Longodor, Vice President of Global Growth at iQmetrix

Beniamin Longodor, Vice President of Global Growth at iQmetrix

Beniamin traz consigo mais de 18 anos de experiência em software de comércio eletrônico para telecomunicações, desenvolvimento de negócios e gestão de parceiros. Sua designação ocorre em um momento em que operadoras de telecomunicações e varejistas de todo o mundo buscam substituir sistemas legados fragmentados por uma única plataforma de comércio inteligente em suas lojas, canais e mercados. As soluções da iQmetrix já impulsionam mais de US$ 17 bilhões em vendas anuais em mais de 10.000 locais, e a missão de Beniamin é levar esta plataforma a mais operadoras e parceiros a nível mundial.

"Nossos clientes estão cada vez mais presentes ao redor do mundo, e os problemas que enfrentam com sistemas desconectados não se limitam a fronteiras. Beniamin conhece este setor por dentro e entende como operadoras e parceiros em novos mercados desejam comprar e adotar tecnologia. Ele é a pessoa certa para levar a iQmetrix ao próximo estágio de nosso crescimento", disse Kelly Kazakoff, Diretora de Desenvolvimento de Negócios na iQmetrix.

"A iQmetrix passou mais de 27 anos conquistando a confiança das principais marcas de telecomunicações. Tendo trabalhado com operadoras na EMEA, APAC e Américas por 18 anos, estou animado em ajudar a levar esta plataforma e experiência para operadoras, varejistas e parceiros ao redor do mundo", disse Beniamin Longodor, Vice-Presidente de Crescimento Global na iQmetrix.

Sobre a iQmetrix

A iQmetrix é o provedor mundial de Sistemas Operacionais de Comércio Inteligente para telecomunicações. Ela substitui as infraestruturas legadas fragmentadas por uma plataforma operacional moderna e modular que orquestra operadoras de telecomunicações, varejistas, fornecedores e OEMs em um fluxo inteligente único, abrangendo diversos canais e mercados. O resultado é menos complexidade, custos reduzidos e maior agilidade para avançar.

Durante mais de 27 anos, a iQmetrix ajuda as principais marcas de telecomunicações a crescerem, ao fornecer software, serviços e conhecimento especializado de ponta. Suas soluções impulsionam US$ 17 bilhões em vendas ao ano, processando quase 53 milhões de faturas e mais de 28 milhões de ativações, sendo utilizadas por mais de 370.000 profissionais de telecomunicações em mais de 10.000 localidades. A iQmetrix é uma empresa privada de software como serviço (SaaS) com funcionários no Canadá, EUA, Índia e Europa. Para mais informações, acesse www.iqmetrix.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


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media@iqmetrix.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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