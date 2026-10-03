Henley & Partners — Argentina Lança Novo Programa de Cidadania por Investimento

A Argentina divulgou os detalhes do seu novo Programa de Cidadania por Investimento, marcando um avanço significativo no cenário em evolução do planejamento de residência e cidadania na América Latina.

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Apresentado pelo ministro da Economia, Luis Caputo, e pelo Chefe de Gabinete, Diego Santilli, durante a Semana da Argentina em Paris, o programa deve estar aberto para inscrições no quarto trimestre de 2026. Ele oferecerá duas principais vias de investimento: uma contribuição não reembolsável de US$ 350 mil ao Tesouro Nacional ou a subscrição de um título do governo de US$ 800 mil criado especificamente para o programa.

O governo argentino afirma que a iniciativa faz parte do seu processo mais amplo de abertura e integração internacional, juntamente com reformas destinadas a solidificar o ambiente de investimentos e atrair capital internacional.

O Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, afirma que a nova estrutura reflete a ambição da Argentina de solidificar sua posição na competição global por capital, empreendedores e talentos com mobilidade internacional. “A Henley & Partners valorizou muito a oportunidade de se engajar de forma construtiva com o governo argentino por meio de uma série de workshops e debates sobre a nova estrutura. A Argentina tem consideráveis pontos fortes e essa iniciativa cria um mecanismo adicional por meio do qual o país pode se conectar com investidores, empresários e talentos empreendedores internacionais. Ficamos felizes em ver o avanço do projeto e estamos à disposição para apoiar sua visibilidade internacional durante o progresso para a sua implementação."

Proposta de Investimento Mais Ampla da Argentina

A iniciativa de cidadania surge em um momento em que a Argentina busca posicionar seus ativos econômicos e estratégicos mais amplos de forma mais proeminente no cenário internacional.

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU em setembro, o presidente Javier Milei vinculou a estratégia econômica internacional da Argentina à abertura da economia ao comércio e aos investimentos, ao desenvolvimento dos seus recursos estratégicos e à adoção das mudanças tecnológicas. Ele destacou especificamente o potencial energético do país, seus minerais essenciais, seus talentos e sua capacidade de competir em setores de tecnologia emergentes.

Essa mensagem de investimento teve continuidade durante a Semana da Argentina em Paris, onde o governo tem apresentado oportunidades em setores estratégicos a investidores internacionais. O ministro Caputo da Economia descreveu o evento como focado na transformação econômica da Argentina e nas oportunidades de investimento.

Philippe Amarante, Sócio-Gerente e Diretor de Consultoria para Governos da Henley & Partners, afirma que o programa de cidadania deve ser considerado dentro desse contexto nacional mais amplo. “A importância desse desenvolvimento vai além da própria estrutura de cidadania. A Argentina está articulando uma proposta de investimento muito mais ampla, baseada nas consideráveis vantagens estratégicas que o país já possui.

"As vantagens da Argentina nos setores de energia, minerais essenciais, produção de alimentos, tecnologia e capital humano constituem uma plataforma excepcionalmente ampla para atrair capital e empresas com mobilidade internacional."

"A política de residência e cidadania pode apoiar esses objetivos nacionais mais amplos quando intimamente alinhada com as prioridades econômicas e quando uma governança sólida, a devida diligência e a transparência são incorporadas à estrutura desde o início."

O governo argentino afirma que o programa irá incorporar padrões de due diligence, transparência financeira e gestão de riscos alinhados às recomendações da OCDE e do GAFI. O programa irá verificar a identidade, origem dos recursos, situação financeira, risco jurisdicional, antecedentes criminais, reputação e histórico de imigração de todos os inscritos.

Mobilidade de Patrimônio Cada Vez Mais Multijurisdicional

O anúncio ocorre em meio a uma demanda internacional cada vez mais ampla por planejamento de residência e cidadania.

A Henley & Partners trabalha com clientes de mais de 100 nacionalidades em mais de 40 programas de residência e cidadania, com 36% dos candidatos já morando fora do seu país de origem.

Em vez de simplesmente se mudarem para outro país, os investidores e as famílias com mobilidade internacional estão cada vez mais diversificando seus direitos de residência, cidadanias, investimentos, negócios e interesses familiares em várias jurisdições.

Dominic Volek, Dirigente do Grupo de Clientes Privados da Henley & Partners, disse que os dados confirmam uma mudança global fundamental. "Muitas das famílias que assessoramos já vivem, têm negócios, investimentos e interesses familiares em várias jurisdições, e estão cada vez mais criando portfólios soberanos que lhes proporcionam maior diversificação geográfica e mais opções. A Argentina adiciona uma nova dimensão a esse cenário. A via de contribuição de US$ 350 mil é uma nova opção notável para investidores que consideram o planejamento de cidadania, além dos atributos regionais, econômicos e de estilo de vida mais amplos de uma das maiores economias da América Latina."

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Sarah Nicklin

Dirigente de Relações Públicas do Grupo

sarah.nicklin@henleyglobal.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001276088)