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Globo divulga nota sobre reunião com Flávio Bolsonaro antes de sabatina

Segundo emissora, encontro com candidato do PL foi institucional, com participação de dois executivos e sem a presença de profissionais da área de jornalismo

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
16/10/2026 18:08

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Globo divulga nota esclarecendo reunião com Flávio Bolsonaro antes de sabatina
O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, foi recebido pela Globo antes da sabatina, prevista para esta sexta (16/10) crédito: Tupi

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) reuniu-se nesta sexta-feira (16/10) com a cúpula do Grupo Globo na sede da emissora. A agenda institucional ocorreu poucas horas antes de o senador participar da sabatina realizada pela emissora na reta final da campanha à eleição.

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A realização da visita ganhou repercussão ao longo da manhã. Diante disso, a empresa de comunicação divulgou comunicado sobre o episódio. Flávio Bolsonaro esteve reunido com a liderança corporativa da empresa. O candidato foi recepcionado por dois dirigentes: João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, e Paulo Tonet, vice-presidente de Relações Institucionais da empresa.


A companhia informou que nenhum profissional da direção de jornalismo esteve presente na conversa. O grupo pontuou igualmente que nenhum chefe editorial acompanhou a reunião com o parlamentar.


 



O canal tratou o momento como uma visita de cortesia. A emissora explicou que conversas com esse formato integram a rotina mantida por dirigentes do setor de comunicação com concorrentes a mandatos públicos.


Para reforçar a posição institucional, o grupo declarou formalmente que "pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia".


 


A sabatina eleitoral de Flávio Bolsonaro está prevista para esta sexta-feira (16/10). A programação da entrevista integra a cobertura jornalística focada no momento final da disputa eleitoral.

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente e adversário de Flávio Bolsonaro no segundo turno, foi sabatinado na noite de quinta-feira (15/10).


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