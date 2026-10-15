Luto: técnico eliminado pelo Brasil na Copa do Mundo morre aos 83 anos
Treinador comandou a histórica campanha dinamarquesa no Mundial e fez duelo inesquecível com a seleção brasileira
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O ex-técnico da seleção dinamarquesa Bo Johansson morreu aos 83 anos. A morte foi confirmada pela família à emissora TV2.
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Conhecido como Bosse, o treinador sueco comandou a Dinamarca entre 1996 e 2000.
Na Copa do Mundo de 1998, na França, a equipe foi eliminada pelo Brasil nas quartas de final, naquela que continua sendo a melhor campanha do país na história da competição.
Brasil eliminou a Dinamarca na Copa de 1998
Em 3 de julho de 1998, Brasil e Dinamarca se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Mundo, em Nantes, na França. A Seleção Brasileira venceu por 3 a 2 e garantiu a classificação para a semifinal do torneio.
A equipe dinamarquesa havia chegado às quartas após golear a Nigéria por 4 a 1 nas oitavas de final. Sob o comando de Johansson, o time contava com jogadores importantes, como Michael Laudrup, Brian Laudrup e Peter Schmeichel.
Apesar da eliminação diante do Brasil, a campanha entrou para a história do futebol dinamarquês. Dois anos depois, Johansson voltou a dirigir a seleção na Eurocopa de 2000, disputada na Bélgica e na Holanda.
Carreira de Bo Johansson
Além do trabalho na seleção dinamarquesa, Johansson construiu uma trajetória como treinador de clubes em diferentes países europeus, incluindo Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Grécia.
Em 1994, conquistou o Campeonato Dinamarquês pelo Silkeborg IF. Na Suécia, também obteve títulos à frente do Öster IF.
Seu último trabalho no futebol foi como auxiliar técnico do Åtvidabergs FF, da Suécia, em 2010.
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