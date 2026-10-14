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DICAS

Quartos pequenos podem ganhar circulação e parecer mais organizados sem móveis novos: o detalhe que merece atenção está na posição escolhida para a cama

Reposicionar a cama no lugar certo amplia a perspectiva e transforma o espaço sem gastar nada: veja o erro comum que você deve evitar no cômodo

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
14/10/2026 09:54

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Em um quarto de doze metros quadrados, deslocar a cama algumas dezenas de centímetros altera a percepção do cômodo. A mudança não exige pintura nas paredes nem compra de móveis, corrigindo o hábito quase automático de encostar a cama na parede mais próxima da entrada.

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Posicionar o móvel na parede adjacente à porta traz desvantagens:

  • cria um efeito de corredor e diminui a largura percebida;

  • expõe a cama logo na abertura da porta, sem transição;

  • deixa um ângulo morto inexplorado no lado oposto;

  • prejudica o acesso a janelas ou compartimentos de arrumação.

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Essa disposição busca liberar a circulação central, mas gera sensação de aperto e aparência improvisada. Como a cama ocupa a maior área de piso, sua posição comanda toda a percepção espacial.

A posição que amplia o ambiente

A solução indicada por especialistas em projetos de interiores consiste em instalar a cama na parede oposta à entrada. Ao posicionar a mobília de frente para a porta, o olhar atravessa toda a profundidade do quarto antes de encontrar um obstáculo visual.

Essa perspectiva estendida proporciona sensação de amplitude sem mudar a metragem real. A configuração organiza a passagem pelos dois lados do colchão, permitindo incluir mesa de cabeceira, pequena poltrona ou passagem livre até a janela, além de transformar a cama no ponto focal imediato.

Critérios antes de mudar o móvel

A aplicação prática dessa estratégia requer uma checagem das condições do cômodo:

  • verificar se não há janela atrás da cabeceira, evitando desconforto térmico ou de iluminação;

  • avaliar se a largura da parede recebe a cama sem invadir os cantos;

  • priorizar parede reta, sem radiador ou interruptores em locais inadequados;

  • garantir passagem de pelo menos sessenta centímetros de cada lado;

  • localizar as tomadas elétricas para as luminárias de apoio;

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  • medir o pé-direito em quartos com sótão ou formatos atípicos para evitar áreas com teto excessivamente baixo.

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