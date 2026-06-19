Sala pequena? 7 dicas de decoração para o ambiente parecer maior
Usar espelhos, escolher o sofá certo e apostar em cores claras são alguns dos truques para ampliar visualmente sua sala de estar
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Ter uma sala de estar pequena é uma realidade cada vez mais comum, mas isso não significa abrir mão do conforto e da sensação de espaço. Com algumas estratégias de decoração inteligentes, é possível transformar o ambiente e fazê-lo parecer visualmente maior e mais arejado, sem a necessidade de grandes reformas ou altos investimentos. O segredo está em usar truques que enganam o olhar e otimizam cada centímetro disponível.
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A aplicação de técnicas corretas de iluminação, escolha de móveis e uso de cores pode mudar completamente a percepção de um cômodo. Confira a seguir sete dicas práticas para ampliar sua sala de estar.
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Aposte em cores claras e neutras
Paredes pintadas em tons como branco, bege, cinza-claro ou off-white são a base para criar amplitude. Cores claras refletem melhor a luz, seja natural ou artificial, fazendo com que o ambiente pareça mais aberto e espaçoso. Deixe os tons mais vibrantes para objetos decorativos, como almofadas e quadros.
Use espelhos de forma estratégica
Um espelho grande posicionado em uma parede principal pode duplicar visualmente o espaço. O ideal é instalá-lo em um local que reflita uma janela ou uma área bem iluminada, potencializando a claridade no cômodo. Além de decorar, ele cria uma sensação de profundidade imediata.
Escolha o sofá certo
Em uma sala pequena, o sofá é o protagonista e a escolha errada pode comprometer todo o espaço. Opte por modelos com design de linhas retas, braços finos e pés aparentes, que criam a impressão de que o móvel está flutuando, liberando o piso. Sofás de canto ou retráteis muito grandes devem ser evitados.
Invista em móveis multifuncionais
Móveis que cumprem mais de uma função são perfeitos para otimizar a área. Pufes que servem como baú, mesas de centro com gavetas ou prateleiras e racks ou painéis suspensos ajudam a manter a organização sem ocupar muito espaço no chão. Pense na verticalidade e use prateleiras para liberar a circulação.
Priorize uma boa iluminação
Um ambiente bem iluminado sempre parece maior. Durante o dia, aproveite ao máximo a luz natural, usando cortinas de tecidos leves e translúcidos. À noite, combine a luz central com pontos de iluminação indireta, como abajures e luminárias de piso, para criar um clima acolhedor e sem sombras marcadas.
Instale as cortinas da maneira correta
O truque é posicionar o varão da cortina o mais próximo possível do teto e estendê-lo entre 15 e 30 centímetros para além das laterais da janela. Isso cria uma ilusão de que tanto a janela quanto o pé-direito são maiores. Prefira tecidos fluidos e de cores claras, que não pesem no visual.
Pratique o minimalismo
O excesso de objetos e móveis pequenos cria poluição visual e faz o ambiente parecer apertado e desorganizado. Escolha poucos itens decorativos, mas de impacto. Manter o espaço livre de bagunça é fundamental para que ele pareça mais amplo e funcional no dia a dia.
Lembre-se de avaliar as particularidades do seu próprio espaço antes de aplicar todas as dicas simultaneamente, adaptando as sugestões à sua realidade e gosto pessoal.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.