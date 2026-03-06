Decoração da sala: 7 erros que diminuem o espaço (e como resolver)
De um sofá muito grande a uma iluminação ruim, certas escolhas podem sabotar o seu ambiente; veja como corrigir e ganhar amplitude visual
Transformar a sala de estar em um ambiente acolhedor e funcional é um desejo comum, mas em espaços reduzidos, cada escolha de decoração conta. Um erro pode fazer com que o cômodo pareça ainda menor e mais apertado do que realmente é. Seguindo as práticas contemporâneas de design de interiores, listamos os deslizes mais comuns que comprometem a amplitude visual e, claro, como corrigi-los de forma inteligente.
1. Sofá grande demais
O sofá é o protagonista da sala, mas um modelo desproporcional ao tamanho do ambiente pode se tornar o vilão. Peças muito robustas, com braços largos e encostos altos, ocupam um espaço precioso e criam uma sensação de aperto.
A solução é optar por um sofá de tamanho adequado, com design mais leve e linhas retas. Modelos com pés aparentes são ótimos aliados, especialmente em espaços que buscam leveza visual, pois criam a impressão de que o móvel está "flutuando", liberando o piso e ampliando o campo de visão.
2. Excesso de móveis e objetos
Uma sala repleta de mesinhas, puffs, estantes e inúmeros objetos decorativos resulta em poluição visual e dificulta a circulação. O minimalismo, neste caso, é um grande aliado. Menos é mais quando o objetivo é ampliar.
Para corrigir, faça uma seleção criteriosa do que é realmente essencial. Invista em móveis multifuncionais, como um puff-baú ou uma mesa de centro com gavetas, que ajudam a organizar e a liberar espaço.
3. Cores escuras em excesso
Pintar todas as paredes com tons escuros (como azul marinho, verde escuro ou cinza carvão) pode até trazer sofisticação, mas também absorve a luz natural e "encolhe" visualmente o espaço. Isso não significa que você precise bani-los completamente.
O truque é usar as cores escuras de forma estratégica. Pinte apenas uma parede de destaque para criar profundidade ou use esses tons em acessórios, como almofadas e mantas. Para as demais paredes, prefira cores claras e neutras, como branco, bege e cinza-claro, que refletem a luz e dão a sensação de um ambiente maior.
4. Iluminação inadequada
Depender apenas de um ponto de luz central no teto é um dos erros mais comuns. Esse tipo de iluminação cria sombras nos cantos e deixa o ambiente com um aspecto plano e sem vida, o que contribui para a sensação de um espaço menor.
Aposte em um projeto de iluminação em camadas. Combine a luz central (iluminação geral) com pontos de luz indireta, como abajures e luminárias de piso (iluminação de tarefa), e spots direcionados para quadros ou nichos (iluminação de destaque). Um ambiente bem iluminado parece instantaneamente mais amplo e convidativo.
5. Cortinas pesadas e mal posicionadas
Cortinas de tecidos grossos e escuros bloqueiam a entrada de luz natural, um elemento crucial para ampliar visualmente qualquer cômodo. Além disso, quando o varão é instalado exatamente no limite da janela, a impressão é de que a parede e o pé-direito são menores.
Opte por cortinas de tecidos leves e translúcidos, como linho ou voil, em cores claras. Instale o varão o mais próximo possível do teto e alguns centímetros além das laterais da janela. Isso cria uma linha vertical que alonga o pé-direito e permite que a janela pareça maior, maximizando a entrada de luz quando as cortinas estão abertas.
6. Tapete de tamanho errado
Um tapete pequeno demais, onde apenas a mesa de centro fica sobre ele, pode "fragmentar" o ambiente e fazer com que a sala pareça desarticulada e menor. A função do tapete é delimitar e unir os móveis, criando uma área de convivência coesa.
A regra geral é que o tapete seja grande o suficiente para que, no mínimo, os pés dianteiros do sofá e das poltronas fiquem sobre ele. Isso integra o mobiliário e cria uma sensação de unidade e amplitude.
7. Móveis que bloqueiam a circulação
Posicionar móveis no meio do caminho, obstruindo passagens para varandas, portas ou outros cômodos, não só atrapalha o dia a dia como também torna o ambiente visualmente confuso e apertado.
O segredo está no planejamento do layout. Antes de distribuir os móveis, desenhe os principais caminhos de passagem e garanta que eles permaneçam livres. O ideal é manter corredores de circulação com entre 70 e 90 centímetros de largura para um fluxo confortável e desimpedido.
Dicas rápidas para ampliar o ambiente
-
Use espelhos estrategicamente para refletir a luz e criar profundidade, mas evite posicioná-los em locais que reflitam áreas desorganizadas.
-
Opte por móveis com pernas aparentes e design clean para criar uma sensação de leveza.
-
Prefira móveis multifuncionais, como sofás-cama ou mesas de centro com armazenamento interno.
-
Aproveite o espaço vertical com prateleiras e estantes altas para "puxar" o olhar para cima.
