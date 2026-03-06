Decoração da sala: 7 erros que diminuem o espaço (e como resolver)

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Transformar a sala de estar em um ambiente acolhedor e funcional é um desejo comum, mas em espaços reduzidos, cada escolha de decoração conta. Um erro pode fazer com que o cômodo pareça ainda menor e mais apertado do que realmente é. Seguindo as práticas contemporâneas de design de interiores, listamos os deslizes mais comuns que comprometem a amplitude visual e, claro, como corrigi-los de forma inteligente.

1. Sofá grande demais

O sofá é o protagonista da sala, mas um modelo desproporcional ao tamanho do ambiente pode se tornar o vilão. Peças muito robustas, com braços largos e encostos altos, ocupam um espaço precioso e criam uma sensação de aperto.

A solução é optar por um sofá de tamanho adequado, com design mais leve e linhas retas. Modelos com pés aparentes são ótimos aliados, especialmente em espaços que buscam leveza visual, pois criam a impressão de que o móvel está "flutuando", liberando o piso e ampliando o campo de visão.

Um sofá com pés aparentes contribui para a leveza visual e a sensação de amplitude em ambientes pequenos.@africa-images

2. Excesso de móveis e objetos

Uma sala repleta de mesinhas, puffs, estantes e inúmeros objetos decorativos resulta em poluição visual e dificulta a circulação. O minimalismo, neste caso, é um grande aliado. Menos é mais quando o objetivo é ampliar.

Para corrigir, faça uma seleção criteriosa do que é realmente essencial. Invista em móveis multifuncionais, como um puff-baú ou uma mesa de centro com gavetas, que ajudam a organizar e a liberar espaço.

Móveis com design leve e cores claras, como esta mesa de centro e poltronas, contribuem para a sensação de amplitude em salas pequenas.pixelshot

3. Cores escuras em excesso

Pintar todas as paredes com tons escuros (como azul marinho, verde escuro ou cinza carvão) pode até trazer sofisticação, mas também absorve a luz natural e "encolhe" visualmente o espaço. Isso não significa que você precise bani-los completamente.

O truque é usar as cores escuras de forma estratégica. Pinte apenas uma parede de destaque para criar profundidade ou use esses tons em acessórios, como almofadas e mantas. Para as demais paredes, prefira cores claras e neutras, como branco, bege e cinza-claro, que refletem a luz e dão a sensação de um ambiente maior.

Uma sala de estar que harmoniza cores claras, móveis leves e elementos naturais para otimizar a sensação de amplitude.vanitjan

4. Iluminação inadequada

Depender apenas de um ponto de luz central no teto é um dos erros mais comuns. Esse tipo de iluminação cria sombras nos cantos e deixa o ambiente com um aspecto plano e sem vida, o que contribui para a sensação de um espaço menor.

Aposte em um projeto de iluminação em camadas. Combine a luz central (iluminação geral) com pontos de luz indireta, como abajures e luminárias de piso (iluminação de tarefa), e spots direcionados para quadros ou nichos (iluminação de destaque). Um ambiente bem iluminado parece instantaneamente mais amplo e convidativo.

A iluminação em camadas, com pontos de luz indireta, é crucial para evitar sombras e ampliar visualmente o ambiente, tornando-o mais convidativo.Stoica Adrian's Images

5. Cortinas pesadas e mal posicionadas

Cortinas de tecidos grossos e escuros bloqueiam a entrada de luz natural, um elemento crucial para ampliar visualmente qualquer cômodo. Além disso, quando o varão é instalado exatamente no limite da janela, a impressão é de que a parede e o pé-direito são menores.

Opte por cortinas de tecidos leves e translúcidos, como linho ou voil, em cores claras. Instale o varão o mais próximo possível do teto e alguns centímetros além das laterais da janela. Isso cria uma linha vertical que alonga o pé-direito e permite que a janela pareça maior, maximizando a entrada de luz quando as cortinas estão abertas.

Cortinas leves e a entrada farta de luz natural são aliadas para ampliar a sensação de espaço, como proposto no design de interiores.Pexels

6. Tapete de tamanho errado

Um tapete pequeno demais, onde apenas a mesa de centro fica sobre ele, pode "fragmentar" o ambiente e fazer com que a sala pareça desarticulada e menor. A função do tapete é delimitar e unir os móveis, criando uma área de convivência coesa.

A regra geral é que o tapete seja grande o suficiente para que, no mínimo, os pés dianteiros do sofá e das poltronas fiquem sobre ele. Isso integra o mobiliário e cria uma sensação de unidade e amplitude.

Um projeto de iluminação em camadas transforma e amplia visualmente a sala, tornando-a convidativa e moderna, como mostra a imagem.CGI STUDIO de CGI STUDIO

7. Móveis que bloqueiam a circulação

Posicionar móveis no meio do caminho, obstruindo passagens para varandas, portas ou outros cômodos, não só atrapalha o dia a dia como também torna o ambiente visualmente confuso e apertado.

O segredo está no planejamento do layout. Antes de distribuir os móveis, desenhe os principais caminhos de passagem e garanta que eles permaneçam livres. O ideal é manter corredores de circulação com entre 70 e 90 centímetros de largura para um fluxo confortável e desimpedido.

Sala de estar com ampla iluminação natural e design clean ilustra como otimizar espaços e criar ambientes acolhedores.Alef Morais de Pexels

Dicas rápidas para ampliar o ambiente

Use espelhos estrategicamente para refletir a luz e criar profundidade, mas evite posicioná-los em locais que reflitam áreas desorganizadas.

Opte por móveis com pernas aparentes e design clean para criar uma sensação de leveza.

Prefira móveis multifuncionais, como sofás-cama ou mesas de centro com armazenamento interno.

Aproveite o espaço vertical com prateleiras e estantes altas para "puxar" o olhar para cima.

Este texto foi gerado e editado por inteligências artificiais com o objetivo de otimizar a produção de conteúdo, mantendo os padrões de qualidade editorial.