Decoração de apartamentos pequenos: 7 erros que roubam seu espaço

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Morar em um apartamento pequeno pode ser um desafio, mas, com as escolhas certas de decoração, é possível transformar um espaço limitado em um ambiente aconchegante e funcional. No entanto, alguns erros comuns podem fazer seu lar parecer ainda menor. Conheça sete deslizes e aprenda como evitá-los.

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1. Ignorar móveis multifuncionais

Em espaços compactos, cada centímetro conta. Optar por móveis que servem a um único propósito é um desperdício. Um sofá-cama, uma mesa de centro com baú e uma cama com gavetas são soluções inteligentes que combinam utilidade e estilo.

2. Usar cores escuras em excesso

Cores escuras absorvem a luz e podem criar uma sensação de confinamento. Dê preferência a tons claros e neutros nas paredes e nos móveis maiores. Cores vibrantes podem ser usadas em detalhes e acessórios para dar personalidade sem sobrecarregar o ambiente.

3. Escolher móveis desproporcionais

Um sofá gigante em uma sala pequena pode comprometer toda a circulação e o equilíbrio visual. Meça seu espaço antes de comprar e escolha peças com design mais leve e tamanho proporcional ao ambiente. Móveis com pés aparentes também ajudam a criar uma sensação de amplitude.

4. Não pensar na circulação do ambiente

Móveis mal posicionados podem criar obstáculos e dificultar a movimentação. É fundamental planejar o layout para garantir passagens livres. Deixe um espaço de circulação de pelo menos 70 a 90 centímetros nas principais áreas de passagem, como entre o sofá e a estante ou ao redor da mesa de jantar.

5. Ter uma única fonte de iluminação

Apenas uma luz central no teto pode criar sombras e deixar o ambiente com aspecto achatado. Invista em iluminação em camadas: combine a luz geral com abajures, luminárias de piso e fitas de LED para criar diferentes cenários e valorizar o espaço.

6. Esquecer o poder dos espelhos

Espelhos são aliados poderosos na decoração de ambientes pequenos. Eles refletem a luz, tanto natural quanto artificial, e criam a ilusão de profundidade, fazendo o espaço parecer maior e mais arejado. Posicione-os estrategicamente em frente a uma janela ou em uma parede longa.

7. Acumular objetos sem necessidade

O excesso de objetos decorativos, móveis e outros itens pode gerar poluição visual e fazer o apartamento parecer desorganizado e apertado. Pratique o desapego e mantenha apenas o essencial. Use organizadores, prateleiras e nichos para otimizar o armazenamento vertical.

Como fazer um apartamento pequeno parecer maior?

Além de evitar os erros acima, algumas dicas extras podem ajudar:

Use cortinas leves e de cores claras, instaladas próximas ao teto.

Prefira móveis com linhas retas e design minimalista.

Unifique o piso em todos os ambientes para criar uma sensação de continuidade.

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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.