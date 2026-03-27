Apartamentos pequenos: 7 dicas de decoração para ampliar o espaço

Apartamentos compactos são uma realidade cada vez mais comum nas grandes cidades, mas isso não significa abrir mão do conforto e da funcionalidade. O desafio é otimizar cada metro quadrado. Com algumas estratégias de decoração, é possível fazer qualquer ambiente parecer maior e mais acolhedor.

A percepção de espaço está diretamente ligada a elementos como luz, cor e organização. Pequenos truques visuais podem transformar a atmosfera do seu lar, criando uma sensação de amplitude sem a necessidade de grandes reformas. Adaptar o mobiliário e os objetos decorativos é o primeiro passo para ganhar metros quadrados preciosos.

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Confira sete dicas práticas para ampliar visualmente seu apartamento pequeno.

Aposte em cores claras: paredes, pisos e móveis em tons de branco, bege e cinza-claro refletem melhor a luz natural e artificial. Essa paleta cria uma base neutra que dá a impressão de que o ambiente é mais aberto e arejado, eliminando a sensação de aperto. Use espelhos de forma estratégica: um espelho grande posicionado em uma parede principal pode duplicar visualmente o espaço. Colocá-lo de frente para uma janela também potencializa a iluminação natural, trazendo mais vida e profundidade para a sala ou quarto. Invista em móveis multifuncionais: em áreas reduzidas, cada peça de mobiliário precisa ter mais de uma utilidade. Sofás-cama, mesas de centro com baú, pufes que servem como assento e armazenamento, e mesas de jantar dobráveis são ótimas soluções para economizar espaço. Priorize a iluminação em camadas: evite depender apenas de uma fonte de luz central. Combine a iluminação do teto com luminárias de piso, abajures e spots direcionáveis. Isso elimina sombras nos cantos e cria um ambiente mais acolhedor e com percepção de maior dimensão. Aproveite o espaço vertical: olhe para cima e use as paredes a seu favor. Instale prateleiras, nichos e estantes altas para organizar livros e objetos de decoração. Essa técnica libera o espaço no chão e direciona o olhar para cima, o que faz o pé-direito do imóvel parecer mais alto. Escolha cortinas leves e longas: opte por tecidos fluidos e de cores claras, que permitem a passagem de luz. Instale o varão o mais próximo possível do teto e deixe a cortina ir até o chão. Este truque simples cria uma linha vertical contínua que aumenta a sensação de altura do ambiente. Adote o minimalismo: excesso de objetos decorativos e móveis pode sobrecarregar um espaço pequeno. Mantenha apenas o essencial e escolha peças proporcionais ao tamanho do cômodo. Um ambiente organizado e com boa circulação sempre parecerá maior. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.