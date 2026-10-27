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ELEIÇÕES 2026

Vídeo: Bolsonarista paga aposta e anda de calcinha após vitória de Lula

Apoiador de Flávio havia apostado que andaria de calcinha pela orla de Santarém, no Pará, se o petista fosse reeleito

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
27/10/2026 10:00 - atualizado em 27/10/2026 11:36

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Apoiador de Flávio Bolsonaro caminhou de calcinha para pagar aposta
Apoiador de Flávio Bolsonaro caminhou de calcinha para pagar aposta crédito: Reprodução/Jornal Mais Castanhal

Um apoiador do ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) precisou caminhar de calcinha pela orla de Santarém, no Pará, após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O bolsonarista havia apostado que, se o petista vencesse o pleito, usaria a peça íntima feminina em público.

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A reportagem, do jornal paraense Mais Castanhal mostra o momento em que o homem, conhecido como Junior Moral, desfila pela orla da cidade, de calcinha. A situação chamou a atenção de inúmeros pedestres, que acompanharam a caminhada do apoiador do ex-candidato, que mostrava o número 2 com ambas as mãos, em alusão ao número de Flávio.

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Antes mesmo de pagar a promessa, Moral afirmou que iria cumprir com sua palavra, pois tem caráter. Perguntado se estaria arrependido de ter feito a aposta, o eleitor de Flávio Bolsonaro afirma estar triste com o resultado das eleições, mas espera que Lula faça um bom trabalho à frente do Brasil.

"Falar, até papagaio fala. Prometer, qualquer um pode prometer. Mas cumprir, é para quem tem caráter. E eu estou aqui porque eu tenho caráter e estou cumprindo com o que eu prometi a todos vocês", declara o homem.

"Não me arrependo [de ter feito a promessa]. Só estou triste pelo fato de que a gente perdeu. Mas viva a democracia, espero que essa gestão faça realmente um bom trabalho por esses quatro anos, porque o Brasil precisa muito melhorar", finaliza.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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