Robert De Niro conta o que muda em sua preparação física a partir dos 40 anos: a referência que escolhe vem de uma atividade diferente da atuação no cinema

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Aos 83 anos, Robert De Niro mantém uma disciplina física inabalável. O ator, duas vezes vencedor do Oscar, explicou que a regularidade é o pilar central de sua rotina cotidiana enquanto se prepara para voltar às salas de cinema com uma nova produção da franquia de comédia "La Familia de mi Novia".

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Em declarações para a "BBC2", o artista detalhou a importância da constância: "não se trata de fazê-lo de vez em quando, mas de manter a regularidade". Ao abordar a frequência semanal dos exercícios, o ator comentou que o ritmo varia conforme a agenda: "três, ou talvez cinco ou seis, ou inclusive posso fazê-lo dez dias seguidos, depende do que esteja fazendo profissionalmente nesse momento".

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A inspiração nos profissionais da dança

Essa filosofia de treino não surgiu de imediato. De Niro adotou o compromisso na metade da vida adulta, ao observar a rotina dos bailarinos.

O ator explicou a decisão de transformar a atividade física em um hábito fixo: "é preciso manter-se fisicamente ativo e converter o treinamento em parte da rotina diária. Ao cumprir os 40 decidi tomar como referência os bailarinos: eles trabalham, praticam e exercitam. A única maneira de manter-se em forma é treinando com constância".

Musculação e exercícios cardiovasculares

O fisioterapeuta James Brady revelou à revista "Hello!" os detalhes técnicos da preparação. O plano do artista prioriza dois elementos fundamentais: trabalho de força com pesos e exercício cardiovascular.

Brady explicou que o astro sempre transformou o corpo e trabalhou com treinadores para sustentar resistência e força ao longo dos anos. De acordo com o especialista, o ator conserva os hábitos porque considera o exercício uma ferramenta para preservar a disciplina e permanecer preparado para qualquer papel.

Com mais de cem créditos na carreira, o astro segue acumulando projetos no audiovisual. Após o lançamento do suspense "Susurran tu nombre" na "Netflix", a estreia de "La Nueva Focker" nos cinemas está agendada para o fim de novembro.

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O filme marca o quarto capítulo da saga e conta com a direção de John Hamburg. A produção reúne novamente Ben Stiller e Owen Wilson, além de integrar Skyler Gisondo e Ariana Grande no elenco como o casal Olivia Jones e Henry Focker, gerando novos conflitos familiares na trama.