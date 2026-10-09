Artistas que surpreenderam ao interpretar personagens de outro gênero e brilharam em cena

Robin Williams em "Uma Babá Quase Perfeita" (1993): O ator interpreta Daniel Hillard, um pai recém-divorciado que se disfarça de uma senhora inglesa, a Sra. Doubtfire, para trabalhar como babá dos próprios filhos e ficar mais próximo deles. Com maquiagem elaborada e muito humor, Williams criou um dos personagens mais marcantes de sua carreira. Foto: Divulgação