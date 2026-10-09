Celebridades e TV
Artistas que surpreenderam ao interpretar personagens de outro gênero e brilharam em cena
-
Cate Blanchett em "Não Estou Lá" (2007): A atriz australiana interpretou Jude Quinn, um dos seis personagens que representam diferentes fases e facetas de Bob Dylan. Sua atuação foi aclamada pela crítica e lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: Divulgação e Joan Hernandez Mir wikimedia commons
-
Hilary Swank em "Meninos Não Choram" (1999): A atriz americana emocionou o público ao interpretar Brandon Teena, um jovem homem trans que vive um romance com Lana (Chloë Sevigny). Baseado em uma história real, o filme rendeu a Swank o Oscar de Melhor Atriz em 2000. Foto: montagem / reprodução
-
Tony Curtis e Jack Lemmon em "Quanto Mais Quente Melhor" (1959): Na clássica comédia dirigida por Billy Wilder, os atores interpretam Joe e Jerry, dois músicos que se disfarçam de mulheres para escapar de mafiosos. A dupla protagoniza situações hilárias ao integrar uma banda feminina, ao lado de Marilyn Monroe. Foto: divulgação
-
Martin Lawrence em "Vovó... Zona" (2000): Nesta comédia, o ator interpreta Malcolm Turner, um agente do FBI que se disfarça de uma senhora conhecida como Vovó Zona para investigar um crime. Com maquiagem elaborada e situações hilárias, Lawrence transformou o personagem em um sucesso de bilheteria. Foto: montagem / reprodução
-
-
Eddie Murphy em "O Professor Aloprado" (1996): O ator mostrou sua versatilidade ao interpretar vários integrantes da família Klump, incluindo duas personagens femininas: a mãe e a avó do protagonista. Com figurinos, maquiagem e muito humor, Murphy deu vida a personalidades completamente diferentes. Foto: montagem / reprodução / wikimedia commons
-
Marlon Wayans e Shawn Wayans em "As Branquelas" (2004): Nesta comédia de sucesso, os irmãos interpretam Kevin e Marcus Copeland, dois agentes do FBI que se disfarçam de socialites para proteger duas herdeiras ameaçadas de sequestro. Foto: Divulgação
-
Quando as irmãs sofrem ferimentos que as impedem de comparecer a um importante evento social, Kevin e Marcus assumem suas identidades. Com o auxílio de maquiagem e próteses, os agentes se transformam nas herdeiras, provocando uma série de confusões hilárias. Foto: Divulgação
-
-
Tilda Swinton em "Suspíria - A Dança do Medo" (2018): Neste filme de terror, a atriz britânica surpreendeu ao interpretar o Dr. Jozef Klemperer, um psicanalista de 82 anos. Para assumir a aparência de um homem idoso, passava cerca de quatro horas por dia em sessões de maquiagem e aplicação de próteses. Foto: Divulgação Amazon
-
Eddie Redmayne em "A Garota Dinamarquesa" (2015): O ator britânico interpreta Lili Elbe, artista dinamarquesa e uma das primeiras mulheres trans a passar por cirurgias de afirmação de gênero. Inspirado em uma história real, o filme acompanha sua trajetória de autodescoberta. A atuação rendeu a Redmayne uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foto: montagem / reprodução
-
Dustin Hoffman em "Tootsie" (1982): O ator americano interpreta Michael Dorsey, um artista desempregado que assume a identidade feminina de Dorothy Michaels para conseguir um papel em uma novela. A transformação rende situações divertidas e reflexões sobre os papéis de gênero. Sua atuação lhe garantiu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Montagem / reprodução
-
-
Gwyneth Paltrow em "Shakespeare Apaixonado" (1998): A atriz interpreta Viola de Lesseps, uma jovem apaixonada pelo teatro que se disfarça de homem para subir aos palcos, já que as mulheres eram proibidas de atuar na Inglaterra elisabetana. Sua atuação no romance de época lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1999. Foto: Divulgação e Andrea Rafin wikimedia commons
-
Robin Williams em "Uma Babá Quase Perfeita" (1993): O ator interpreta Daniel Hillard, um pai recém-divorciado que se disfarça de uma senhora inglesa, a Sra. Doubtfire, para trabalhar como babá dos próprios filhos e ficar mais próximo deles. Com maquiagem elaborada e muito humor, Williams criou um dos personagens mais marcantes de sua carreira. Foto: Divulgação
-
Glenn Close em "Albert Nobbs" (2011): A atriz interpreta uma mulher que vive como homem para conseguir trabalho e sobreviver na Irlanda do século XIX. Na trama, Albert Nobbs trabalha como mordomo em um hotel de Dublin, escondendo sua identidade. A atuação de Close lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Foto: Divulgação e MingleMediaTVNetwork wikimedia commons
-
-
Jared Leto em "Clube de Compras Dallas" (2013): O ator interpreta Rayon, uma mulher trans que vive com HIV e se torna parceira do protagonista na busca por tratamentos. Sua atuação no drama, ambientado nos anos 1980, lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2014. Foto: Divulgação e greg2600 flickr
-
Susan Sarandon em "A Viagem" (2012): A atriz interpreta diferentes personagens nesta produção de ficção científica dirigida por Lana e Lilly Wachowski e Tom Tykwer. Entre eles está Yusouf Suleiman, um cientista que vive em Seul no ano de 2144. A transformação de Sarandon em um personagem masculino destaca a versatilidade do elenco. Foto: Divulgação e GuillemMedina -wikimedia commons
-
Michael J. Fox em "De Volta Para o Futuro 2" (1989): Pouca gente se lembra, mas o ator não interpretou apenas Marty McFly na segunda parte da famosa trilogia. Ele também deu vida a Marlene McFly, filha do protagonista, nas cenas ambientadas em 2015. Com peruca, maquiagem e figurino feminino, surpreendeu o público com a transformação. Foto: Divulgação
-
-
Whoopi Goldberg em "O Sócio" (1996): Nesta comédia, a atriz interpreta Laurel Ayres, uma executiva negra que enfrenta o preconceito no mercado financeiro. Para conquistar o respeito dos investidores, ela inventa um sócio fictício e, posteriormente, se disfarça de homem branco para assumir sua identidade, usando maquiagem e próteses. Foto: Divulgação David Shankbone wikimedia commons
-
Barbra Streisand em "Yentl" (1983): Neste drama musical dirigido e protagonizado pela própria atriz, Streisand interpreta uma jovem judia que deseja estudar o Talmude, conjunto de textos fundamentais do judaísmo. Como as mulheres eram impedidas de receber esse ensino em sua comunidade, ela se disfarça de homem para frequentar uma escola religiosa. Foto: Divulgação e lifescript wikimedia commons
-
David Duchovny em "Twin Peaks" (1990-1991): O ator interpreta Denise Bryson, uma agente do FBI que inicialmente aparece sob a identidade de Dennis. Após trabalhar disfarçada de mulher em uma missão, a personagem reconhece sua identidade feminina e passa a viver como Denise. Sua participação tornou-se uma das mais curiosas da série. Foto: Divulgação e Gage Skidmore
-
-
Johnny Depp em "Ed Wood" (1994): O ator interpreta o cineasta Edward D. Wood Jr. nesta cinebiografia dirigida por Tim Burton. Conhecido por seus filmes de baixo orçamento, Wood também gostava de usar roupas femininas, característica retratada em diversas cenas. A atuação de Depp combina humor e sensibilidade ao explorar a personalidade excêntrica do diretor. Foto: Divulgação e Georges Biard wikimedia commons
-
Lynn Collins em "O Mercador de Veneza" (2004): A atriz interpreta Pórcia, uma jovem que se disfarça de homem para atuar como advogado e defender Antônio em um julgamento. Baseado na peça de William Shakespeare, o filme também conta com Al Pacino e Jeremy Irons no elenco. Foto: Divulgação e Grant Brummett wikimedia commons
-
Meryl Streep em "Anjos na América" (2003): A atriz surpreendeu ao interpretar um rabino idoso nesta minissérie da HBO, ambientada nos Estados Unidos dos anos 1980. Para a transformação, foram utilizadas próteses de silicone e maquiagem especial. Streep interpretou outros personagens na produção, que lhe rendeu um Emmy e um Globo de Ouro. Foto: Divulgação e Montclair Film wikimedia commons
-
-
Jaye Davidson em "Traídos pelo Desejo" (1992): O ator interpreta Dil, uma mulher trans que se envolve romanticamente com Fergus, integrante do Exército Republicano Irlandês (IRA). O drama britânico, marcado por reviravoltas e questões de identidade, rendeu a Davidson uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Foto: Jaye Davidson - Traídos pelo Desejo - Divulgação e Reprodução IMDb
-
Cameron Diaz em "As Panteras" (2000): A atriz interpreta Natalie Cook, uma das três agentes secretas protagonistas do filme de ação inspirado na famosa série de TV dos anos 1970. Em uma das cenas, sua personagem se disfarça de homem, mostrando que as transformações de aparência também fazem parte das missões das espiãs. Foto: Divulgação e David Shankbone wikimedia commons