Cleitinho dirige por cinco horas até Datas: 'Cidade maravilhosa'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais, na noite dessa sexta-feira (30/10), em que relata ter dirigido por cinco horas até o município de Datas, no Vale do Jequitinhonha. Na gravação, o senador elogiou a cidade, conhecida pelo cultivo de morangos, e contou que dispensou a ajuda de integrantes de sua equipe de segurança para conduzir o veículo.

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“Eu tô vindo em Datas, cidade maravilhosa do Vale do Jequitinhonha. Tem cachoeira aqui, vou mostrar pra vocês amanhã, viu? A terra do morango”, disse Cleitinho, que também relatou ter passado as cinco horas de viagem ouvindo músicas do grupo de pagode Sorriso Maroto.

Durante o vídeo, o governador eleito contou que integrantes de sua equipe de segurança se ofereceram para dirigir o veículo, mas que ele preferiu fazer o trajeto por conta própria.

“Até o pessoal da segurança, do governador, não do Cleitinho, falou comigo: 'E aí, Cleitinho, você quer que vá dirigindo com você?'. Eu falei: 'Não precisa não, gente'. Eu não entrei na política pra me servir, eu entrei pra servir vocês”, declarou.

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Cleitinho também informou que a viagem não fazia parte de uma agenda oficial do governo estadual. Ele vai aproveitar a passagem pelo município para passear e conhecer atrações locais.