Assine
overlay
Início Política
NO VALE DO JEQUITINHONHA

Cleitinho dirige por cinco horas até Datas: 'Cidade maravilhosa'

Governador eleito publicou vídeo nas redes sociais durante viagem ao município do Vale do Jequitinhonha e disse ter dispensado a ajuda da equipe para dirigir

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
31/10/2026 11:31 - atualizado em 31/10/2026 12:02

compartilhe

×
Cleitinho: vou procurar o Lula se ele for reeleito
Cleitinho dispensou a ajuda de integrantes de sua equipe de segurança para conduzir o veículo até a cidade crédito: Tom Molina/Agência Senado

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), publicou um vídeo nas redes sociais, na noite dessa sexta-feira (30/10), em que relata ter dirigido por cinco horas até o município de Datas, no Vale do Jequitinhonha. Na gravação, o senador elogiou a cidade, conhecida pelo cultivo de morangos, e contou que dispensou a ajuda de integrantes de sua equipe de segurança para conduzir o veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Eu tô vindo em Datas, cidade maravilhosa do Vale do Jequitinhonha. Tem cachoeira aqui, vou mostrar pra vocês amanhã, viu? A terra do morango”, disse Cleitinho, que também relatou ter passado as cinco horas de viagem ouvindo músicas do grupo de pagode Sorriso Maroto.

Leia Mais

Durante o vídeo, o governador eleito contou que integrantes de sua equipe de segurança se ofereceram para dirigir o veículo, mas que ele preferiu fazer o trajeto por conta própria.

“Até o pessoal da segurança, do governador, não do Cleitinho, falou comigo: 'E aí, Cleitinho, você quer que vá dirigindo com você?'. Eu falei: 'Não precisa não, gente'. Eu não entrei na política pra me servir, eu entrei pra servir vocês”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cleitinho também informou que a viagem não fazia parte de uma agenda oficial do governo estadual. Ele vai aproveitar a passagem pelo município para passear e conhecer atrações locais.

Tópicos relacionados:

cleitinho minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay