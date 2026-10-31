‘Princesinha do Oeste’ agora é o centro da política mineira

Vencedora das eleições de 2026 em Minas Gerais. Assim pode ser definida Divinópolis, cidade de 240 mil habitantes no Centro-Oeste do estado, polo econômico da região e, agora, também político. De lá saíram, nas eleições deste ano, o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos), um senador e cinco deputados de diferentes correntes ideológicas.

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O município, carinhosamente chamado por seus moradores de “Princesinha do Oeste”, também é terra natal de uma das maiores poetas brasileiras, Adélia Prado, de 90 anos, e tem um refrigerante para chamar de seu: o Pon Chic, que existe e resiste há seis décadas em um setor marcado pela concorrência predatória das marcas mundiais. Além disso, conta com um time de futebol quase centenário, o Guarani, ostenta o título de 9ª cidade mais desenvolvida de Minas Gerais e divide sua economia em fábricas de roupa, siderurgia, além de muitas universidades.

Mas a projeção recente de Divinópolis, com 231 mil habitantes (Censo 2022), está ligada à sua trajetória política, que passa pelo governador eleito, e sua família, nascida e criada na cidade, onde sempre trabalhou no comércio de hortifrutigranjeiros. Cleitinho começou a carreira política como vereador, dois anos depois tornou-se deputado estadual, chegou ao Senado e agora conquistou o comando do estado no primeiro turno das eleições.

Seu irmão Eduardo Azevedo (PL) foi reeleito deputado estadual com a quarta maior votação para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, enquanto Gleidson Azevedo (Republicanos), ex-prefeito de Divinópolis e irmão gêmeo de Cleitinho, conquistou mandato de deputado federal.

A representação ligada ao município inclui ainda Ana Elisa (PT), estudante de Direito de 21 anos e influenciadora digital. Ela recebeu 524 mil votos, a segunda maior votação para a Câmara dos Deputados em Minas Gerais, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL), e já é apontada como uma das principais lideranças jovens do PT mineiro e nacional.

Também foi eleita Gleide Andrade, divinopolitana e secretária nacional de Finanças do PT, que construiu sua trajetória política na direção nacional do partido e na região Centro-Oeste do estado. Eleita vereadora em Divinópolis aos 25 anos, em 2020, e deputada estadual em 2022, Lohanna França (PV) vai ocupar, no ano que vem, uma vaga na Câmara dos Deputados. A lista de representantes inclui ainda o deputado federal, ex-prefeito e ex-vereador de Divinópolis Domingos Sávio (PL), que, no próximo ano, vai ocupar uma das três vagas de Minas Gerais no Senado.

Investimentos

A expectativa de moradores e de lideranças é de que a presença de tantos representantes nos espaços de poder se traduza em investimentos, obras e melhorias nos serviços públicos, tanto no município quanto nas cidades vizinhas.

A prefeita Janete Aparecida (Avante) vê a eleição como um marco para a história local, mas destaca que a projeção aumenta a responsabilidade dos representantes. “Divinópolis é uma cidade que vai ficar para sempre com o nome na história”, diz.

Para ela, o reconhecimento precisa vir acompanhado de resultados na administração pública e nas políticas voltadas à população. “O divinopolitano é um povo muito atento, carinhoso e amoroso, mas que cobra. Cobra resultado, cobra feitos, não só para a nossa cidade e região, mas pelas atitudes em toda Minas Gerais e em todo Brasil”, afirma.

Janete também destaca a estrutura urbana, o comércio, os parques, os eventos gratuitos e as opções de lazer na zona rural. Na avaliação da prefeita, Divinópolis oferece serviços encontrados em capitais sem perder as características de uma cidade do interior, onde as relações comunitárias permanecem próximas.

Para Eduardo Azevedo, Divinópolis “tornou-se o palco da política nacional”. “Nossa cidade fez história”, destaca o deputado estadual reeleito. Segundo ele, localizada a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade funciona como centro de serviços para 54 municípios. Sua localização, com acesso pelas rodovias BR-494 e BR-381, também favorece a circulação de pessoas e mercadorias.

Para o parlamentar, o município saiu vitorioso das eleições, o que amplia os compromissos dos representantes e reforça os vínculos com o município, que, segundo ele, é “bom demais para viver”. O ex-prefeito Gleidson Azevedo acredita que a representação política pode ampliar a chegada de recursos estaduais e federais. “Divinópolis agora vai ter muito investimento durante esses próximos quatro anos”, afirma. Sobre as diferenças partidárias entre os eleitos, diz ser de direita, mas ressalta que respeita o campo da esquerda. “Acho que a gente tem que saber separar a polarização.”

Trabalho

Para Lohanna, há algo que une os representantes eleitos, acima das diferenças ideológicas, e que também marca a população de Divinópolis: o trabalho. “Divinópolis é uma cidade do povo trabalhador, é uma cidade de oficina.”

Para ela, essa característica ajuda a explicar a eleição de representantes de diferentes correntes políticas. “Eu entendo que isso tem tudo a ver com a gente ter eleito perfis à direita, à esquerda. As pessoas podem gostar de uns e não gostar de outros, mas são todos perfis de pessoas trabalhadoras”, diz.

Segundo a deputada, a formação econômica de Divinópolis está ligada à chegada da ferrovia e ao desenvolvimento da siderurgia, da metalurgia e da indústria têxtil. Ela também destaca a presença de estudantes e a riqueza cultural do município. Os desafios, segundo Lohanna, são muitos. Entre eles estão melhorar o atendimento em saúde, ampliar a infraestrutura viária e criar empregos qualificados para os jovens formados nas universidades locais.

“Essa juventude se qualifica e não tem onde conseguir empregos igualmente qualificados”, afirma. Para ela, a criação de oportunidades permitiria que esses profissionais permanecessem perto da família, sem precisar buscar trabalho em cidades como Belo Horizonte, São Paulo ou Rio de Janeiro. Orgulhoso dos representantes da cidade, o presidente da Câmara Municipal, Israel da Farmácia (PP), destaca que o Legislativo local funcionou como ponto de partida para várias das lideranças eleitas.

“Todos passaram pela Câmara Municipal, com exceção da Ana Elisa e do Gleidson”, afirma, referindo-se a Cleitinho, Lohanna, Eduardo Azevedo e Domingos Sávio, que foram vereadores. Israel lembra que o município já havia eleito representantes estaduais e federais em outras disputas, mas considera a atual composição um momento de maior representatividade.

Refrigerante

Felipe Lopes da Silva, um dos proprietários do Pon Chic, também destaca o orgulho da população pelos eleitos e pela história de trabalho do município. “Nós da Pon Chic sempre tivemos muito orgulho de ser divinopolitanos”, diz. Ele espera que a eleição dos representantes locais ajude a fortalecer a economia e o comércio, além de tornar a cidade mais conhecida. “Estamos muito animados com a presença deles para levar o nome da cidade cada vez mais alto no cenário estadual e no país como um todo”, afirma.

Carlos Franklin, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Belo Horizonte e nascido em Divinópolis, relaciona o resultado eleitoral ao crescimento do município e à força do comércio. “É muito orgulho demais, uai. Nós temos uma cidade que vem se desenvolvendo, destacando não só na questão política, mas também na questão do comércio”, afirma. Para ele, a eleição de representantes de diferentes partidos pode ajudar a descentralizar as decisões, historicamente concentradas na capital.

“Isso é uma conquista muito grande. É muito importante não só para Divinópolis, mas também para as outras cidades, porque essa questão sempre ficou mais focada na capital”, diz. O morador Renato Barbosa também associa a projeção política à trajetória econômica e cultural da cidade. “É uma conquista fantástica. Divinópolis cresceu por força do trabalhador, por força do trabalho”, afirma. Ele cita Adélia Prado, GTO (1913-2006) e outros artistas como parte do reconhecimento conquistado pelo município.

A poeta

A projeção do município de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, não começou nas urnas, que este ano apontaram a eleição do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos), um senador e cinco deputados. A cidade também é associada à trajetória da escritora e poeta Adélia Prado, de 90 anos, que recebeu, em 2024, o Prêmio Camões, uma das principais distinções da literatura em língua portuguesa, e o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras.

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A escritora mora em uma ampla casa em um bairro residencial de Divinópolis. Segundo seu filho, Jordano de Freitas, ela estava se recuperando de um problema de saúde e não poderia conceder entrevistas sobre o município quando a reportagem esteve na cidade, que foi homenageada por Adélia no poema “Canto à minha cidade”, em que a poeta destaca: “Nossa terra é capital”.