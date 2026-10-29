Orion Teixeira: Cleitinho terá dois supersecretários

Na montagem de seu futuro governo, Cleitinho Azevedo (Republicanos) está adotando uma modelagem já testada em outros governos ao dividir a administração em duas áreas: gestão e política. Para isso, pretende criar duas supersecretarias responsáveis por essas demandas. Para a área mais espinhosa e sensível que é a política, o nome convidado é o do atual deputado estadual e presidente do PSD, Cássio Soares.

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Reconhecido como um dos talentos da nova geração política, Cássio tentou se eleger deputado federal, mas acabou na primeira suplência. Cleitinho quer Cássio como uma ponte entre seu governo e a Assembleia Legislativa, onde os dois foram colegas na legislatura de 2019 a 2022. O desafio será gerenciar a relação política, que ficou bastante afetada e desprezada no governo Zema, especialmente no contexto da polarização entre PT e PL. Cássio tem bom trânsito com todos os parlamentares.

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O deputado ainda não deu a resposta e, caso não aceite a missão, o governador, que o tem em alta conta, deverá atrair algum deputado federal para que Cássio assuma o mandato, já que ficou na primeira suplência do PSD. Como se sabe, como presidente estadual do PSD, ele foi o responsável pela filiação do atual governador Mateus Simões no partido e apoiou a fracassada candidatura dele à reeleição. Ele já teria consultado Simões, que o incentivou a aceitar a missão.

Para a área de gestão, o nome cotado é o do economista Thiago Toscano, que foi presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig) no governo Zema (2021/2024). Gestor da escola do ex-governador Antonio Anastasia e executivo com mais de 20 anos de experiência nos setores de mineração e infraestrutura, hoje, ele é presidente da mineradora Itaminas.

Subsecretarias

Enquanto Cássio irá cuidar dos desafios da política junto à Assembleia, onde é deputado há 15 anos, Toscano vai gerenciar toda a gestão administrativa. Sob seu comando, ficariam pastas como a da Fazenda, Planejamento, Saúde, Educação, entre outros. Essas pastas teriam o status rebaixado para subsecretaria dentro da reforma administrativa que está sendo preparada. Apesar do enxugamento no número de secretarias, as subsecretarias teriam a mesma estrutura atual e não representariam redução real do custo da máquina pública.

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A modelagem segue uma receita de sucesso adotada no governo tucano de Aécio Neves (2023/2010), quando Antonio Anastasia atuou como coordenador geral da gestão e Danilo de Castro na área política. No governo atual, Zema tentou o mesmo ao escalar Simões, mas ignorou a área política. Nos bastidores, dizem, no meio político, que o ex-deputado João Vitor Xavier e Rubens Menin, ambos comandantes da Rádio Itatiaia e TV CNN, estariam buscando ter forte influência na montagem da futura administração estadual.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.