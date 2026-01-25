Cássio Soares atribui crescimento do PSD ao fortalecimento municipal

O deputado estadual Cássio Soares (PSD-MG), presidente do PSD em Minas Gerais, afirmou que o crescimento do partido no estado, que passou a liderar em número de prefeituras, é resultado de planejamento antecipado, diálogo interno e fortalecimento das gestões municipais. A declaração foi dada durante entrevista ao EM Entrevista.

Leia Mais Cassio Soares sobre privatização da Cemig: 'Não vejo clima em 2026' Cássio critica polarização e diz que extremismo atrapalha soluções para MG PSD Minas afasta Pacheco do governo e questiona viabilidade de Silveira

Ao ser questionado sobre a articulação que levou o PSD a se tornar o maior partido mineiro em número de prefeitos, Soares destacou o trabalho prévio realizado antes das eleições municipais. “As eleições municipais passadas, nós fizemos um trabalho de planejamento prévio. Nós chamamos os nossos filiados, com antecedência, para conversar.”

Segundo o deputado, o partido estruturou candidaturas e ofereceu sustentação política aos filiados, o que permitiu um crescimento expressivo. “Preparamos as nossas candidaturas, demos uma sustentação partidária para esses candidatos e partimos de 70 prefeitos e prefeitas que a gente tinha até então eleitos para 142, considerando também a eleição de Belo Horizonte, a nossa capital. E, depois disso, ainda tivemos a filiação de mais aproximadamente 30 novos prefeitos e prefeitas, alcançando em torno de 170 prefeitos e prefeitas. E não vamos parar por aqui, viu?”

Para Soares, a expansão do partido vai além de números eleitorais e busca resgatar a confiança da população na política. “Vamos continuar crescendo e isso não é por vaidade. É por querer imprimir nas prefeituras municipais de Minas Gerais um modelo de gestão, uma forma de trabalhar para que a gente possa resgatar o orgulho das pessoas na boa política.”

O parlamentar avaliou que a descrença da população na política é um desafio central. “Hoje, infelizmente, quando você faz uma pesquisa, o eleitor está descrente da política. Se você perguntar, então, sobre partido político, o pessoal arrepia e quer sair correndo. Então, qual é o nosso papel?”

Na avaliação do deputado, o caminho passa por demonstrar resultados concretos na gestão pública. “Demonstrar que é possível fazer bem, fazer diferente, que a política pode melhorar o atendimento de saúde, pode educar bem a criança que precisa da escola pública.”

Soares afirmou ainda que a criação de um ambiente político favorável contribui para a atração de novos quadros ao partido. “É dessa forma que a gente vai mostrando, e é natural que, quando você oferece um ambiente favorável na classe política, as pessoas de bem queiram vir e fazer política no PSD.”

Questionado sobre os reflexos desse crescimento para as eleições de 2026, o deputado foi direto.

“Ter muitas prefeituras ajuda em 2026? Sem sombra de dúvida.” Segundo ele, prefeitos exercem papel central na política local. “Nós temos que reconhecer que, via de regra, o maior líder local é o prefeito. O maior líder político naquele momento é o prefeito. Então, quando você tem muitos prefeitos aliados, é comum que você já tenha uma arrancada de apoio.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, Soares ressaltou que o apoio político precisa estar alinhado à sensibilidade social.

“Mas nada disso adianta se você não tiver candidatos alinhados com o pensamento e com a sensibilidade de olhar a dor do eleitor, a dor do cidadão, porque o eleitor é eleitor no período eleitoral, mas, durante os quatro anos, ele não deixa de ser cidadão. Então, nós temos que sempre voltar a nossa atenção para a dor do cidadão.”