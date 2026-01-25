Cassio Soares sobre privatização da Cemig: 'Não vejo clima em 2026'

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O deputado estadual Cássio Soares (PSD-MG), presidente do PSD em Minas Gerais e líder do maior bloco governista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), afirmou que não vê ambiente político para o avanço da privatização da Cemig em 2026. A declaração foi dada durante entrevista ao EM Entrevista, exibido neste domingo (25/1).

Questionado sobre a possibilidade de o governo estadual priorizar a venda da estatal de energia, Soares disse que, embora a discussão seja legítima, não acredita que o tema prospere neste ano.

“Eu acho que a discussão pode vir, mas eu não acredito que ela prospere neste ano. Mesmo porque, quando avançamos com a proposta de privatização da Copasa, deixamos claro, depois de apelos da oposição, que, dentre as privatizações, se preservaria a Cemig, no momento, e avançaríamos com a Copasa. Então eu acho que isso não vai mudar para esse ano de 2026.”

Ao ser questionado se a privatização da Cemig poderia ocorrer futuramente, fora do escopo do Propag, o deputado voltou a descartar avanço imediato. “Em outro momento, sim”, afirmou. “Mas não acredito que, neste ano de 2026, nós vamos ter avanço nesse aspecto.”

O deputado também lembrou que o governador Romeu Zema (Novo) sempre defendeu a privatização das estatais mineiras, mas avaliou que o cenário político atual não favorece a proposta.

“Lembrando que o governador Romeu Zema foi eleito duas vezes defendendo, em cadeia nacional e em qualquer entrevista pública, a sua intenção de privatizar todas as empresas estatais. Então é justo, é legítimo que defendam e que discutam.”

Indagado se um eventual pedido do vice-governador Matheus Simões (PSD) poderia mudar esse cenário, Soares respondeu: “Hoje eu digo que não, mas nada que não possa ser construído e reconstruído, na verdade. Mas hoje eu creio que não.”