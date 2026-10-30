Janones sobre garoto humilhado por bolsonarista subir a rampa com Lula: "Estou agindo"
Deputado respondeu pedidos de internautas no WhatsApp após agressão contra o garoto e afirma que medidas já estão sendo tomadas
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Nesta sexta-feira (30/10), o deputado André Janones sinalizou estar ciente dos pedidos para que Matheus, garoto que viralizou após ser humilhado por uma influenciadora, suba a rampa do Planalto ao lado do presidente Lula. “Fiquem tranquilos! Já chegou a mim! Estou agindo!”, disse ele em mensagem ao canal no WhatsApp “Exército de Lula”.
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Entenda o caso
O garoto de nove anos, que vendia balas, abordou a blogueira Valéria Diniz no Mercado dos Peixes, em Fortaleza (CE). Na gravação divulgada pela blogueira em seus stories no Instagram, ela pergunta em quem Matheus votou e pede que ele faça o “L” com a mão. Assim que ele atende ao pedido, a influenciadora se recusa a comprar os doces e, junto às amigas que estavam com ela na mesa, ridiculariza a criança.
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A cena revoltou as redes sociais e gerou uma onda de solidariedade à criança entre internautas. Depois disso, a influenciadora tirou sua conta do ar e gravou um vídeo pedindo desculpas pelo ocorrido.