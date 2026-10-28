'É golpe!': Janones alerta para site que emite carteira do Exército do Lula

O deputado federal André Janones (Rede-MG) alertou para uma tentativa de golpe envolvendo um site que emite carteiras de soldados do “exército do Lula”, nome dado pelo parlamentar ao grupo de 10 milhões de pessoas que ele mobilizou no segundo turno das eleições para reverter o baixo desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes durante a disputa eleitoral. A doação sugerida é de R$ 13 reais, mas os valores podem ser menores.

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Em uma declaração divulgada nesta quarta-feira (28/10) em seu canal, Janones negou qualquer ligação com a iniciativa e afirmou que não está pedindo dinheiro aos apoiadores. “É golpe”, disse. O deputado também negou ter solicitado contribuições por Pix ou enviado links para arrecadação.

Segundo o parlamentar, pessoas estariam entrando em contato com quem se cadastrou na plataforma e pedindo transferências via Pix, supostamente para financiar viagens dele à Espanha. O parlamentar teria sido convidado para auxiliar Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha. Ele concorre pelo Partido Socialista Operário nas eleições marcadas para o dia 29 de novembro.

“Não estou pedindo um centavo para ninguém, não estou pedindo dinheiro para ninguém, não estou pedindo Pix para ninguém. É tudo mentira”, afirmou. Janones disse ainda que eventuais comunicados sobre o tema serão feitos em seu canal e, quando se tratar de assuntos pessoais, em suas redes sociais oficiais.

Ele prometeu divulgar um esclarecimento por escrito.

Site afirma não ter vínculo oficial

O site exercitodolula.org apresenta a iniciativa como uma mobilização independente de apoiadores, sem vínculo com partidos políticos, campanhas eleitorais ou governos. A própria plataforma esclarece que a carteirinha não é um documento oficial e não tem validade legal.

Na seção de perguntas frequentes, o site informa que o cadastro e a emissão da carteirinha são gratuitos e que eventuais contribuições via Pix são opcionais. A plataforma também afirma que não solicita CPF, telefone, senhas ou pagamentos para emitir o documento, mas pede dados pessoas e email.

O site identifica o mineiro Danniel Magno, engenheiro de software, como responsável pela criação da plataforma. As contribuições também são em seu nome. Cerca de 81,6 mil pessoas, de acordo com o site, já se cadastraram para receber a carteirinha.

Em entrevista ao Estado de Minas, Magno afirma que as contribuições são para manter o site e cobrir as despesas com a manutenção do banco de dados que, segundo ele, não são "baratas". De acordo com ele, o site deixa claro que é uma iniciativa independente e sem nenhum vínculo com o deputado e com Lula. "E todas as pessoas que pediram o dinheiro de volta eu devolvi", afirma.

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Ele disse ainda que tentou contato com Janones, com Lula e com a deputada federal eleita, Ana Elisa (PT-MG), influenciadora digital que também atuou na campanha de Lula nas redes no segundo turno, para explicar a iniciativa, mas não obteve retorno. Disse ainda que faz parte do grupo de WhatsApp dos trabalhadores de tecnologia que atuou em prol da campanha de Lula e que o projeto desse site foi submetido a Gabriel Lemes, que trabalha no gabinete da Presidência da República na área de tecnologia.