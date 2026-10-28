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PÓS-ELEIÇÃO

Janones defende união mundial da esquerda "para varrer a extrema direita"

Deputado federal afirmou que extrema direita deve ser algo para se esquecer, assim como o nazismo

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AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
28/10/2026 14:27

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Janones faz o que a campanha de Lula não conseguiu e é celebrado pelo PT
Deputado mineiro defendeu caminho democrático após a esquerda mundial "varrer a extrema direita" crédito: Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O deputado federal André Janones (Rede) defendeu uma união mundial da esquerda para "varrer" a extrema-direita "da face da Terra". Para o parlamentar reeleito, o posicionamento deve ser esquecido, tal qual o nazismo.

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Na declaração, feita nas redes sociais, o aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda defendeu que a esquerda não seja hegemônica, com cada partido sendo dividido de acordo com suas ideias, de forma democrática.

O deputado ainda aponta que a extrema direita deve ser "apenas um capítulo" de nossa história, servindo de lição para a defesa da democracia, que, para ele, deve ser permanente.

Confira a publicação feita por André Janones, via X:

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esquerda extrema-direita janones lula

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