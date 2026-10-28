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ASSÉDIO ELEITORAL

Assédio eleitoral dispara após eleições e MPT reforça apoio ao trabalhador

Casos contra retaliações políticas somam 21% dos registros do ano em apenas dois dias: saiba como reunir provas e garantir direitos de forma anônima

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
28/10/2026 14:01 - atualizado em 28/10/2026 14:13

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Assédio eleitoral dispara após eleições e MPT reforça apoio ao trabalhador
O voto na urna eletrônica simboliza a escolha política individual, tema central na discussão sobre o assédio eleitoral no ambiente de trabalho. crédito: Elza Fiuza/Agência Brasil

Trabalhadores que enfrentam retaliações ou ameaças no emprego por causa de escolhas políticas contam com respaldo jurídico imediato. O Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou 530 denúncias de coação política em apenas dois dias após a apuração do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

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O número expressivo foi contabilizado entre as 23h59 de domingo (25/10) e as 17h45 de terça-feira (27/10). O volume representa 21,4% de todas as 2.467 notificações dessa natureza recebidas pela instituição durante todo o ano.

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A onda de reclamações reflete um movimento visto nas redes digitais, onde mensagens incitam empresários a dispensar colaboradores pelo voto declarado. A legislação trabalhista brasileira, no entanto, protege a livre manifestação e pune severamente condutas abusivas no ambiente corporativo.

Práticas que configuram infração trabalhista

A perseguição eleitoral no trabalho acontece de maneiras diretas ou veladas. Chefias e donos de estabelecimentos cometem irregularidades quando usam o poder econômico para constranger funcionários.

Entre as condutas consideradas ilegais e sujeitas a punição judicial, destacam-se:

  • Demissões sumárias motivadas pelo resultado eleitoral

  • Ameaças explícitas ou veladas de perda do cargo

  • Recusa injustificada de contratação de candidatos a vagas

  • Mudanças punitivas de horários, tarefas ou setores

  • Exigência de comprovação de voto por fotos ou vídeos

O procurador-geral do trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira, reforçou que a liberdade de escolha política deve ser mantida sem interferências nas empresas. Segundo ele, “o empresário é dono do negócio, e não do voto do seu empregado. Demitir trabalhadores por sua convicção política é ilegal e será alvo de atuação do MPT perante a Justiça do Trabalho”.

Passo a passo para formalizar a denúncia

Qualquer pessoa que seja vítima ou presencie coação no emprego pode acionar a fiscalização trabalhista de forma totalmente remota. As queixas são recebidas diretamente na página oficial da instituição na internet, no endereço www.mpt.mp.br.

O denunciante tem a opção de fazer o relato em sigilo absoluto. Essa proteção garante a tranquilidade do profissional enquanto o MPT instaura os procedimentos de apuração.

Para que os procuradores deem andamento ágil ao processo, a recomendação central envolve a reunião cuidadosa de elementos comprobatórios. O material anexado ajuda a demonstrar a existência de pressão psicológica ou de atos de discriminação.

Quem deseja registrar um caso deve reunir os seguintes itens:

  • Capturas de tela de mensagens de texto, conversas em aplicativos e e-mails corporativos

  • Postagens, comentários ou vídeos veiculados em perfis de redes sociais

  • Gravações em áudio ou registros de tela com ordens abusivas

  • Nomes completos e contatos de testemunhas dos fatos

A atuação do MPT abrange ocorrências verificadas no período anterior ao pleito, durante as votações e na fase posterior à apuração das urnas. Casos confirmados geram ações judiciais imediatas e pedidos de reparação por danos aos trabalhadores prejudicados.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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