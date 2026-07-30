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Sem remédio? Filha de gari humilhada rebate justificativa de influenciador

"Atribuir a culpa à bebida ou à falta de um medicamento não diminui a gravidade do que aconteceu", disse filha da servidora Marly Egeraldo Lopes

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
30/07/2026 23:33

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Influenciador empurra servidora pública após diversos xingamentos no município de Santana do Manhuaçu, na Zona da Mata mineira
Influenciador empurra servidora pública após diversos xingamentos no município de Santana do Manhuaçu, na Zona da Mata mineira crédito: Reprodução

A filha da gari Marly Egeraldo Lopes, de 56 anos, publicou uma sequência de stories no Instagram após o influenciador digital Diogo Henrique Calinçani, de 31, pedir desculpas por ter agredido física e verbalmente a servidora pública durante seu horário de trabalho em Santana do Manhuaçu, na Zona da Mata mineira. 

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Em frente à delegacia da Polícia Civil, o influenciador havia declarado: "Venho pedir desculpas, que é pouco. Venho pedir perdão pelo ocorrido. Vim comparecer à delegacia para prestar meu depoimento. Na noite do ocorrido, eu bebi muita bebida alcoólica, sem tomar o meu remédio de uso contínuo, que tomo todo dia. Nesse dia, eu não tomei. Sei que o que fiz foi feio, mas estou aqui arrependido pelo que fiz. Estou à disposição da Justiça para prestar os demais esclarecimentos." 

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A declaração foi rechaçada por Thauany Lopes, filha da vítima. "Atribuir a culpa à bebida ou à falta de um medicamento não diminui a gravidade do que aconteceu. Nenhuma justificativa apaga a humilhação sofrida por uma trabalhadora que apenas exercia sua função. O verdadeiro arrependimento vem acompanhado de responsabilidade pelos próprios atos. Violência, seja física ou verbal, jamais deve ser tratada como algo normal. O arrependimento verdadeiro começa quando a pessoa assume a culpa", escreveu. 

As agressões aconteceram por volta das 4h30 de segunda-feira (27/7). A gari Luiza Vaz de Oliveira, de 40 anos, amiga de Marly, também foi agredida. 

A situação foi registrada em áudio e vídeo por meio de uma câmera de segurança. Nas imagens aparece ainda o também influenciador e companheiro de Diogo, Tiago de Abreu, que tentou acalmar a situação. Considerando Facebook, Instagram e TikTok, o casal acumula pouco mais de 1 milhão de seguidores (@osmeninosoficial). 

Dinâmica das agressões

No início da gravação (assista aqui), Diogo se aproxima das vítimas com ofensas direcionadas ao poder público e a terceiros. "Cadê o prefeito em quem ela votou e o vereador que ela apoiou? Tomou chumbo e nunca ganha, nunca vai ganhar. Olha aqui, lixo, lixo puro. A prefeitura tem que varrer tudo. Pode varrer! Varre aqui, ó. Cala a boca! A festa vai começar agora", disparou o influenciador.

Depois, Diogo começa a insultar a família de uma das mulheres. "Sua filha é drogada, seu filho é traficante, chifruda! Cala a tua boca! Eu tenho nojo de você." Uma das trabalhadoras respondeu exigindo distância: "Não encosta em mim."

Em seguida, o homem primeiro empurra a servidora Marly Egeraldo, que cai no chão. O influenciador ainda se aproxima da outra gari e a ataca fisicamente. A mulher reage: "Você me puxou pelo cabelo?". Diogo, então, a agarra pelas roupas e a agride no rosto.

Gari se manifestou nas redes

No dia seguinte ao episódio, Marly Egeraldo publicou um vídeo nas redes sociais. "Oi, gente! Já estou bem (fisicamente). Graças a Deus. Meu psicológico está um pouco atrapalhado, mas a gente não pode parar. Estamos na luta aí, né? Vocês, mulheres, não podem deixar isso acontecer. Tem que denunciar mesmo. Sou gari há 25 anos. Todo mundo conhece meu trabalho e como eu sou. A única coisa que quero é que a justiça seja feita", declarou.

Por sorte, ela alega que a agressão não teve uma consequência mais séria. "Na hora que ele me empurrou e eu caí, quase bati a cabeça no meio-fio. Graças a Deus não aconteceu o pior. Depois, ele partiu para cima da minha amiga", completou.

A Polícia Militar registrou a ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal. 

A Prefeitura de Santana do Manhuaçu publicou uma nota em suas redes sociais manifestando repúdio ao ato de violência e disse que colocou o setor jurídico do Executivo municipal à disposição das vítimas.

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O prefeito Paulinho Chicó condenou o ato de agressão e afirmou que violência contra servidores públicos não será tratada com indiferença. O poder público local declarou confiar na apuração das autoridades policiais e espera a devida punição do responsável. 

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