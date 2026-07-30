Cinema de rua gratuito abre vaquinha para permanecer no Lagoinha

A Filmes de Rua, associação responsável por administrar o Cine Graciano, divulga uma vaquinha para financiar a existência do cinema no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. O local promove o debate a partir da transmissão de obras nacionais e regionais.

Com a intenção de democratizar o acesso à cultura, o endereço foi inaugurado no final de 2025, em um prédio tombado pela Prefeitura de BH. O lugar foi responsável por exibir 120 filmes, em 90 sessões, além de promover rodas de conversa sobre as obras expostas. No dia da estreia, o local contou com a participação do diretor André Novais, um dos fundadores da Filmes de Plástico.

O jornalista João Perdigão é diretor administrativo da Filmes de Rua e indicou que tudo isso foi possível graças a uma emenda da deputada estadual Bella Gonçalves (PT).

Porém, os recursos que foram disponibilizados pela parlamentar estão no fim e para que eles continuem no local foi necessária a abertura de uma vaquinha. "Gostaríamos de continuar e temos tentado alguns editais culturais, mas ainda não obtivemos retorno. Foi nesse momento que a campanha de financiamento coletivo veio em nossas mentes", narrou Perdigão.

Como as verbas estavam curtas, eles resolveram interromper as exibições neste mês de julho e retornar em agosto. Apesar das dificuldades impostas, o jornalista não perde as esperanças. "Soltamos essa campanha que tem ido razoavelmente bem, mas é muito difícil conseguir todo o montante que pedimos. Mesmo assim vamos tentar de todas as formas possíveis: fazer eventos e criar coisas para viabilizar a continuidade do nosso projeto."

A Filmes de Rua espera angariar R$ 60 mil com a vaquinha para a viabilizar a permanência pelos próximos seis meses no local. Neste momento, a campanha arrecadou aproximadamente R$ 8 mil. A campanha está disponível no site da benfeitoria.

Importância para a comunidade

O Cine Graciano tem o enfoque de exibir filmes diferentes dos cinemas de shoppings, que normalmente transmitem blockbusters. "Temos apegos a obras do cinema nacional e a produção local. A partir disso gerar o debate sobre as questões culturais e ambientais entre os espectadores", indicou Perdigão.

No decorrer desses seis meses, o jornalista destacou diferentes momentos importantes da história do Cine Graciano e como algumas mostras foram marcantes, por diferentes aspectos. Destacou a exibição do documentário "Entre a lei e a rua", de Guilherme Simões.

"Esse filme teve a participação de pessoas em situação de rua que moram embaixo do viaduto na entrada do Bairro Lagoinha. Elas foram convidadas a comparecer no dia da transmissão", aponta. "Quando elas foram à sessão do documentário, levaram os seus cachorros para a sala, os mesmos cãezinhos que apareceram na obra. Eu não conheço nenhum cinema que tenha vivido isso", narrou.

Inaugurado em 27 de novembro de 2025, o Cine Graciano é um cinema de rua criado e mantido pela Filmes de Rua. A sala ocupa um imóvel tombado na Rua Itapecerica, 468, no Bairro Lagoinha.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck