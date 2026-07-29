Agressão a garis: o que a lei diz sobre desacato a servidores públicos

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Casos de agressão contra garis e outros trabalhadores de serviços essenciais frequentemente trazem à tona uma dúvida comum: ofender ou agredir fisicamente um desses profissionais durante o trabalho é crime? A resposta é sim, e as consequências previstas na legislação podem ser sérias, incluindo detenção e multa.

Agressões verbais ou físicas contra funcionários que prestam serviços públicos, como garis, agentes de saúde e motoristas de transporte coletivo, podem ser enquadradas em diferentes tipos de crime, sendo o mais comum o de desacato a servidor público.

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O que é considerado desacato a servidor público?

O crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, consiste em ofender ou desrespeitar um funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. A ofensa não precisa ser física; xingamentos, ameaças e gestos obscenos já podem configurar o delito. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que o crime de desacato é compatível com a Constituição Federal, mas fixou uma interpretação restritiva: segundo o relator, ministro Luís Roberto Barroso, o tipo penal deve se limitar a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública, como ofensas grosseiras a um agente no cumprimento do dever ou agressões físicas, não abrangendo críticas ou reclamações legítimas do cidadão.

Gari é considerado servidor público para fins de desacato?

Sim. Para a lei penal, o conceito de funcionário público é amplo. Garis contratados diretamente por prefeituras são servidores públicos. Já os contratados por empresas terceirizadas podem ser equiparados a funcionários públicos, conforme o artigo 327 do Código Penal, quando estão no exercício de uma função de interesse coletivo. Portanto, desrespeitá-los durante o trabalho pode, sim, configurar o crime de desacato.

Essa proteção legal se estende a todos que exercem funções para a administração pública, de forma transitória ou permanente, com ou sem remuneração. O objetivo é garantir o respeito e a segurança necessários para a execução de serviços essenciais à população.

Quais são as penalidades para quem comete o crime?

As punições variam conforme a gravidade e o tipo de agressão. Um mesmo caso pode resultar em acusações por mais de um crime, com as penas sendo somadas. Confira as principais consequências legais:

Desacato: a pena prevista é de detenção de seis meses a dois anos, ou o pagamento de multa.

Lesão corporal: se houver agressão física, o agressor também responde por este crime. Para lesões leves, a pena varia de três meses a um ano de detenção, podendo ser agravada se a lesão for grave.

Injúria: dependendo do teor das ofensas, o ato também pode ser enquadrado como crime contra a honra, com pena de detenção de um a seis meses, ou multa.

Como denunciar agressões a servidores?

Qualquer cidadão que presenciar uma agressão a um servidor público pode e deve denunciar. A colaboração é fundamental para coibir esse tipo de violência. As principais formas de registrar uma denúncia são:

Ligar para a polícia: o canal 190 da Polícia Militar deve ser acionado imediatamente, especialmente se a agressão estiver em andamento.

Procurar a Guarda Municipal: em cidades onde o serviço está disponível, a corporação também pode intervir e encaminhar o caso.

Registrar um boletim de ocorrência: a vítima ou testemunhas podem ir a uma delegacia da Polícia Civil para registrar o fato, o que é fundamental para a investigação.

Reunir provas: filmar a ação com o celular ou ter o contato de outras testemunhas ajuda a fortalecer a denúncia e a garantir a punição do agressor. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.